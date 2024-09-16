Erdoğan'dan yapay zeka ile 'boykot' çağrısı: Ronaldo ayrıntısı dikkat çekti
AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapay zeka ile oluşturulan 'Boykot' adlı şarkıyı sosyal medya hesabından paylaşarak Filistin'e destek verdi.
Erdoğan, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan şarkıyı paylaşarak, Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail için boykot çağrısı yaptı.
Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, paylaşımında yapay zeka ile oluşturulan "Boykot" adlı şarkının videosunu da kullandı.
Videoda, futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Coca-Cola şişelerini masadan kaldırıp yerine su koyduğu anların yer alması dikkat çekti.
Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkânlarla Gazze’nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz. pic.twitter.com/77qX4whOeA— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) September 16, 2024
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