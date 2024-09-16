Erdoğan'dan yapay zeka ile 'boykot' çağrısı: Ronaldo ayrıntısı dikkat çekti

Yayınlanma: 16.09.2024 - 22:13

Güncelleme: 16.09.2024 - 22:16

Erdoğan, yapay zeka teknolojisiyle oluşturulan şarkıyı paylaşarak, Gazze'de saldırılarına devam eden İsrail için boykot çağrısı yaptı.

Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Sesimizle, sözümüzle, dualarımızla, insani yardımlarımızla, elimizdeki tüm imkanlarla Gazze'nin, Filistinli kardeşlerimizin yanındayız. Onların asil ve onurlu direnişine her zaman destek vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında yapay zeka ile oluşturulan "Boykot" adlı şarkının videosunu da kullandı.

Videoda, futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Coca-Cola şişelerini masadan kaldırıp yerine su koyduğu anların yer alması dikkat çekti.