Erdoğan'dan 'yeni yıl' mesajı: 'Milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık'

31 Aralık 2022 Cumartesi, 11:18

Yeni yıla girmeye sayılı saatler kala, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan bir 'yeni yıl' mesajı geldi.

Bir video mesaj yayımlayan Erdoğan, konuşmasında "Biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Bunun yerine, istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağladık" iddiasında bulundu.

Konuşmasında 'Türkiye Yüzyılı' vurgusu yapan Erdoğan, "İnşallah 2023'te ülkemizde Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla, Cumhuriyetimizin yeni asrına yakışır çok daha büyük bir atılımı başlatacağız. 2023'te milletimizin her bir ferdine ve tüm insanlığa, barış, huzur, refah, esenlik dolu bir yıl diliyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı @RTErdogan’ın Yeni Yıl Mesajı:



“Bugün sadece bir yılı bitirip, yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk yüzyılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz.” pic.twitter.com/0nA2rgRPbc — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 31, 2022

"YENİ BİR DÖNEME GİRİYORUZ"

Erdoğan "Bugün sadece bir yılı bitirip yeni bir yılı karşılamakla kalmıyor aynı zamanda Cumhuriyetimizin ilk 100 yılını geride bırakıp yeni yüzyılına adım atacağımız bir döneme giriyoruz" ifadelerini kullandı.

"MİLLETİMİZİ HAYAT PAHALILIĞI KARŞISINDA YALNIZ BIRAKMADIK"

Erdoğan, konuşmasında şu sözleri kullandı:

"Hiç şüphesiz 2021'in son aylarında başlayıp 2022 boyunca süren ekonomik sıkıntılar, hepimizin canını sıkmıştır. Küresel salgını ve arkasından başlayan Rusya-Ukrayna savaşının yol açtığı ekonomik sarsıntıyı kaldırmakta zorlanan dünyadaki olumsuz gelişmeler, ister istemez bizi de etkilemiştir. Ancak bu süreçte Türkiye'yi, gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünyadan ayıran en önemli özellik istihdamdan ve üretimden taviz vermeyen ekonomi modeli olmuştur.

Evet, bu ülkede bir hayat pahalılığı yaşanmıştır ama vicdan sahibi herkes kabul edecektir ki aynı zamanda bu ülke tarihinin en yüksek istihdam oranına, en yüksek üretim gücüne, en yüksek ihracat rakamına da aynı dönemde ulaşmıştır. Bir başka ifadeyle, biz milletimizi hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmadık, kendi kaderine terk etmedik. Bunun yerine, istihdamı artırarak herkesin gelir sahibi olmasını sağladık. Çalışanların refah kayıplarını yüksek oranlı artışlarla telafi etmeye çalıştık. Çarkların durmaması için sanayi ve ticaret erbabını sürekli destekledik.

Şayet bugün Türkiye yaşadığı onca saldırıya, dünyayı kasıp kavuran onca krize rağmen hala dimdik ayaktaysa, bunu verdiğimiz kararlı mücadeleye, uyguladığımız özgün siyaset ve ekonomi politikasına borçludur. Uluslararası krizlerde sağ duyulu, soğuk kanlı, barış ve itidal yanlısı tutumuyla, müzmin hasımları dahil herkesin saygısını kazanan Türkiye gerçeğini kimse inkar edemez."

"TARİHİMİZİN EN YÜKSEK GELİR SEVİYESİNE ULAŞTIK"

Erdoğan, "Terör örgütlerinin şehirlerimizi hedef alan eylemlerinin ülkemize yönelik şantaj aracı haline getirildiği günlerden, sınırımızın onlarca, bazen yüzlerce kilometre ötesinde operasyonlar yürütebildiğimiz bir seviyeye geldik. Ülkemizin neresine gidersek gidelim, yüzlerce fabrikanın inşaatının yükseldiğini, açılışının yapıldığını, yurt içine ve dışına harıl harıl mal sevk edildiğini görüyoruz. Turizmde kayıplarımızı telafi etmekle kalmayıp, tarihimizin en yüksek gelir seviyesine ulaştığımız bir sezonu bitiriyoruz. Hangi alana bakarsanız bakın, benzer fotoğraflar göreceksiniz" iddiasında bulundu.

"2022'Yİ SIKINTILARIMIZDAN DAHA BÜYÜK KAZANÇLARIMIZLA KAPATTIK"

Erdoğan, sözlerini şöyle tamamladı: