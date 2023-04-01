Erdoğan'ın 3. kez adaylığı BM'ye taşındı: 'Siyasal baskı kuruldu'

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 04:00

Üçüncü dönem ve diploma tartışmalarının odağındaki Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adaylığı YSK tarafından resmen kabul edildi. Kesin aday listesi de dün Resmi Gazete’de yayımlandı. YSK’nin kesin aday listesine itiraz edilemiyor. Bu nedenle avukat Doğan Erkan, “denetim yapılması ve ihlal gerçekleştiğinin tespitine dair rapor hazırlanması” istemiyle BM İnsan Hakları Konseyi’ne başvurdu.

YSK’nin kesin kararlarına itiraz edilemediği için iç hukuk yolu kalmadığını aktaran Erkan, anayasa hükümlerine işaret ederek, “Erdoğan’ın, daha önce iki kez cumhurbaşkanı seçildiği halde üçüncü kez cumhurbaşkanı adaylığı Türkiye Anayasası’na aykırı olarak kabul edilmiştir. Erdoğan’ın adaylığı reddedilmeliyken, kabul edilerek açıkça anayasa çiğnenmiştir” dedi.

(Doğan Erkan)



‘ÖZGÜRLÜĞÜ YOK EDİYOR’

“Erdoğan, bu anayasa dışı pozisyonunu, elinde bulundurduğu mevcut cumhurbaşkanı olma erkinden aldığı güçle; yasama, yürütme ve yargı üzerinde kurduğu baskıyla ve bunun da sonucu olarak YSK üzerindeki siyasal baskısıyla edinmiştir” değerlendirmesinde bulunan Erkan, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi’ne işaret ederek, “Bildirgenin koruma altına aldığı genel, serbest ve eşit seçim hakkının, anayasal kurallara uymayan mevcut cumhurbaşkanı tarafından siyasi erk gücünü kullanarak bozulduğu görülmektedir” dedi.

Erkan, “Türkiye’de en yüksek seçim makamı olan YSK’nin mevcut başkan ve üyeleri, anayasanın açık kurallarını çiğnemiştir. Erdoğan’ın yeniden aday olmasının kabulü, ‘devletteki kişi/grup eliyle hak ve özgülüklerin yok edilmesi, anayasal hukuk devletinin bir bütün olarak yok edilmesi’ anlamına gelecektir. Bu kararı ivedi olarak denetimden geçirmenizi ve bir ihlal raporu tanzim etmenizi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.