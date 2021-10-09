Erdoğan'ın Akşener iddiasına HDP'den yanıt

09 Ekim 2021 Cumartesi, 12:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısı İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i hedef alırken "HDP, Millet İttifakı'ndaki gizli ortaklık hakkını kullanarak bu hanımefendiyi veto etmiştir. Hayali bir makama talip olmasının gerisinde bu vetonun sineye çekilmesi vardır" demişti.

Erdoğan'ın bu sözlerine HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'tan bir yanıt geldi. Kısa Dalga Podcast'te Kemal Göktaş'ın sorularını yanıtlayan Meral Danış Beştaş, Erdoğan'ın sözleriyle ilgili olarak gelen "Sizin Akşener'e yönelik böyle bir vetonuz var mı?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Hayır yok. Yani daha doğrusu, biz hiç kimseyle ne cumhurbaşkanlığı adaylığını konuştuk, ne kimseyi veto ettik, ne de bize kimse önerildi. Bu tamamen, kendi hayal dünyalarında oluşturdukları bir şey. Altını çizerek söylüyorum, bu hani sonuçta flaş olarak patlayabilir: Yani bizim hiçbir parti ile sadece CHP'yi kastetmiyorum, ne Cumhurbaşkanlığı adaylığı, ne kimin olacağı yönünde ne bir diyaloğumuz, ne bir önerimiz, ne de sunulan bir öneriye vetomuz var. Biz zaten tutum belgemizde bunu açıkça ilan ettik. Tamamen Erdoğan'ın kendi kurgusu."

"İSİMLERİ DEĞİL İLKELERİ KONUŞUYORUZ"

Meral Danış Beştaş, "Diyelim ki Millet ittifakı Akşener'i ortak aday olarak önerdi. Tavrınız ne olur? Gerçi kendisi ben başbakan adayıyım dedi ama… Anketlerde de HDP seçmeninin bir rezervi olduğu ortaya çıkıyor. HDP'nin parti olarak böyle bir rezervi var mıdır?" sorusu üzerine de şu ifadeleri kullandı:

"Bizim hiçbir şekilde adayların şahsiyeti, kişiliği, ismiyle ilgili bir değerlendirmemiz olmaz. Biz ilkeler üzerinden konuşuyoruz. Cumhurbaşkanı adayının, ilerde zamanı gelince, hani çünkü ortak aday fikrine açık olduğumuzu ilan ettik. Yani bu konuda parlamento seçimlerinde tek başımıza gireceğimizi, hiçbir ittifakta olmadığımızı söylemekle birlikte, yani sadece sayın Akşener ya da Sayın Kılıçdaroğlu için değil, herhangi bir isim için de şu an bir kere bunu tartışmanın yeri değil, zamanı değil. Bence önce ilkelerde ortaklaşmalıyız. Bu Cumhurbaşkanı adayı, hangi ilkeleri kendi şahsında barındıracak, hangi ilkeler temelinde bu adaylığını ortaya koyacak ve sonrası için ne söyleyecek? Bizim için önemli olan bu…"

6 PARTİNİN ÇALIŞMASI

HDP Grup Başkanvekili, 6 partinin güçlenmiş parlamenter sisteme yönelik çalışmasında partisinden bir temsilcinin neden görülmediği ile ilgili yöneltilen soru üzerine ise "Şimdi parlamenter sistemle ilgili görüşlerimizi, demokrasi anlayışımızı, yine tutum belgemizde ifade ettik. Onun içi tabii ki bizim tarafımızdan, hem pratiğimizle hem açıklamalarımızla doldurulacak ve bu konuda çok güçlü, memnuniyet verici bir tartışma ortamı da mevcut. Şu anda içinde değiliz o tartışmaların, parlamenter sistem hangi ilkeler? Bu konuda önümüzdeki günlerde bir iletişim olanağı olursa bir davet gelirse tabii ki bunu yetkili kurullarımızda değerlendireceğiz. Ama şu an için bizim de ittifak'ta yer almama gibi bir ifademiz var." yanıtını verdi.



