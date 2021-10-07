HDP, tutum belgesini görüşmek için CHP'yle bir araya geldi

HDP'nin açıkladığı Demokrasi Tutum Belgesi'yle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

cumhuriyet.com.tr
07 Ekim 2021 Perşembe, 23:08
HDP, tutum belgesini görüşmek için CHP'yle bir araya geldi
Abone Ol google-news

HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşen Bakırhan, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu.

Salıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi’ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk” dedi.

HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Demokrasiye Çağrı Deklarasyonumuzu muhalefet partileriyle paylaşıyoruz. Eş Genel Başkan Yardımcımız Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilimiz Saruhan Oluç, Milletvekilimiz Fatma Kurtulan’dan oluşan heyetimiz ilk ziyareti CHP’ye yaptı" denildi. 


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler