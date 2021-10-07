HDP, tutum belgesini görüşmek için CHP'yle bir araya geldi
HDP'nin açıkladığı Demokrasi Tutum Belgesi'yle ilgili fikir alışverişinde bulunmak üzere HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.
HDP Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan başkanlığındaki parti heyeti, CHP'yi ziyaret etti.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı başkanlığındaki heyetle görüşen Bakırhan, 11 maddelik Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu.
HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi’ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. pic.twitter.com/pK6qxuF2Lh— Oğuz Kaan Salıcı (@oguzksalici) October 7, 2021
Salıcı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi’ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk” dedi.
HDP'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada ise "Demokrasiye Çağrı Deklarasyonumuzu muhalefet partileriyle paylaşıyoruz. Eş Genel Başkan Yardımcımız Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilimiz Saruhan Oluç, Milletvekilimiz Fatma Kurtulan’dan oluşan heyetimiz ilk ziyareti CHP’ye yaptı" denildi.
Demokrasiye Çağrı Deklarasyonumuzu muhalefet partileriyle paylaşıyoruz. Eş Genel Başkan Yardımcımız Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekilimiz Saruhan Oluç, Milletvekilimiz Fatma Kurtulan’dan oluşan heyetimiz ilk ziyareti CHP’ye yaptı. pic.twitter.com/om6PEgn3bM— HDP (@HDPgenelmerkezi) October 7, 2021
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