Erdoğan'ın başdanışmanı Köroğlu tek tek sıraladı: Cumhur İttifakı mensupları için ilkeler!
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Köroğlu, Cumhur İttifakı'nın ‘hassas olması gereken önemli ilkeleri’ sıraladı. Köroğlu, bunlardan en önemlisinin “Erdoğan’a inanmak ve güvenmek olduğunu” öne sürdü.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanılarından Ahmet Selim Köroğlu, Cumhur İttifakı mensuplarının 'hassas olması gereken önemli ilkeleri' duyurdu.
Konuya ilişkin X hesabından bir paylaşımda bulunan Köroğlu, 9 'ilke' sayarken bunlardan en önemlisinin ''Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a inanmak ve güvenmek olduğunu'' ifade etti.
Köroğlu'nun sıraladığı diğer 'ilkeler' şöyle:
"Cumhur İttifakı'na her ortamda sahip çıkmak.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine ve 50+1 e sahip çıkmak.
Tam bağımsız Türkiye idealine sahip çıkmak.
Terörle ve teröristlerle mücadeleye kesintisiz sahip çıkmak.
Milli devlet iradesine sahip çıkmak.
Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkmak.
Halka dayalı siyasetten taviz vermemek.
Mütevazı olmak, kibirden uzak durmak.
Ve en önemlisi ülke lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a inanmak ve güvenmek."
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