Erdoğan'ın "Boğaziçi" öfkesi: Önce "Terörist" sonra "Zibidi"

07 Ekim 2021 Perşembe, 11:55

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi'ndeki protestoları hedef alıp "Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir." demişti.

Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında üniversitedeki eylemlere katılanlardan gözaltına alınanlar oldu.

"ZİBİDİ"

Öte yandan, Milliyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan, "AK Parti MKYK’da ‘Boğaziçi’ gündemi" başlıklı kulis haberde dikkat çeken satırlar yer aldı.

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yaşananların anlatıldığı Ayşegül Kahvecioğlu imzalı haberde, Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlere katılanlara "Zibidi" dediği ifade edildi.

Haberde ayrıca bir MKYK üyesinin ise öğrencilerden söz ederken, “Bu çocuklar bizim için çok değerli. Bunlar Türkiye’nin en zeki çocukları" ifadelerini kullandığına yer verildi.