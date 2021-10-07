Erdoğan'ın "Boğaziçi" öfkesi: Önce "Terörist" sonra "Zibidi"
Milliyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan, "AK Parti MKYK’da ‘Boğaziçi’ gündemi" başlıklı kulis haberde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Boğaziçi eylemine katılanlara "Zibidi" dediği ifade edildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi'ndeki protestoları hedef alıp "Böyle bir öğrenci olamaz. Onlar olsa olsa üniversitelerin içine sızmış teröristlerdir." demişti.
Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında üniversitedeki eylemlere katılanlardan gözaltına alınanlar oldu.
"ZİBİDİ"
Öte yandan, Milliyet Gazetesi'nde bugün yayınlanan, "AK Parti MKYK’da ‘Boğaziçi’ gündemi" başlıklı kulis haberde dikkat çeken satırlar yer aldı.
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda yaşananların anlatıldığı Ayşegül Kahvecioğlu imzalı haberde, Erdoğan'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde eylemlere katılanlara "Zibidi" dediği ifade edildi.
Haberde ayrıca bir MKYK üyesinin ise öğrencilerden söz ederken, “Bu çocuklar bizim için çok değerli. Bunlar Türkiye’nin en zeki çocukları" ifadelerini kullandığına yer verildi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- IKEA'dan 'Türkiye' kararı
- Atık kağıt işçilerinden 'Emine Erdoğan' iddiası
- Arsızlar İstanbulluların malına çökmüşler
- Valilik açıkladı: PCR testi zorunluluğu kaldırıldı
- SP'li başkan yaşamına son verdi
- Memur ve emekliye iyi haber
- Dünya yarışta... Türkiye Covid-19 ilacını alacak mı?
- Alaattin Çakıcı'dan iktidara 'CHP' mektubu
- Erdoğan'dan Anayasa'nın ilk dört maddesi çıkışı
- Kahraman'a kötü haber