Boğaziçili 3 öğrenciye tutuklama talebi
Boğaziçi Üniversitesi'nde Pazartesi günü Rektörlük binası önündeki eylemler nedeniyle gözaltına alınan ve savcılığa sevk edilen öğrencilerden 3'ü tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 4 öğrenci ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önündeki eylemler nedeniyle 7 öğrenciden 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 4 öğrencinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Boğaziçi Üniversitesi'nde dünkü eylem sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 öğrenci bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkta sorgulanan öğrencilerin 3'ü tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer öğrencilerin ise adli kontrol kararı ile serbest bırakılması istendi.
Öğrenciler nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiler.
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