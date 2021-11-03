Erdoğan'ın bugünkü programı: Büyükelçi kabulleri
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı'nın programına göre bugün bazı ülkelerin büyükelçilerini kabul edecek.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Kasım 2021 programı belli oldu.
Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer alan "Günlük Program"a göre Erdoğan'ın 3 Kasım 2021 programı öğleden sonra saat 14:45'te başlayacak.
Erdoğan ilk olarak Saray'da Türk Konseyi Genel Sekreteri Baghdad Amreyev’i daha sonra sonra bazı ülkelerin büyükelçilerini kabul edecek.
Programa göre Erdoğan; 15:30'da Litvanya Büyükelçisi Ricardas Degutis'i, 16:15'te Katar Büyükelçisi Mohamed Nasser Jassim M. Al Thani'yi, 17:00'da Moğolistan Büyükelçisi Gombosuren Munkhbayar'ı ve son olarak 17.45'te Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul edecek.
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