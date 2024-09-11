Erdoğan'ın da katıldığı törende AYM başkanı Özkaya'dan dikkat çeken açıklama: 'Hukuku kendi çıkarları doğrultusunda kullananlardan...'

Yayınlanma: 11.09.2024 - 16:37

Güncelleme: 11.09.2024 - 16:39

Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilen Metin Kıratlı için yemin töreni düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törende AYM Başkanı Kadir Özkaya açıklama yaptı.

"YANLIŞLARDAN KAÇINALIM"

Meslektaşlarına tavsiyelerde bulunan Özkaya, "Bir gün mizan kurulur, bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım" dedi.

"DAİMA HUKUKA UYUN"

Özkaya'nın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Bağımsız ve tarafsız bir yargının varlığı da ancak bağımsız ve tarafsız hakimlerle mümkündür. Haksız olduğu halde haklıymış gibi davrananlardan, hukuku kendi çıkarları doğrultusunda kullananlardan taraf olmayın. Daima hukuka uyun.

Bizler adalet dağıtıyoruz, her şeyi ve herkesi sorguya çekiyoruz. Lakin bizi de bir gün sorguya çekecekler unutmayalım. Bir gün mizan kurulur, bütün defterler dürülür, hesabı bizden sorulur. Yanlışlardan kaçınalım, bir gün sıranın bize de geleceğini unutmayalım. Ameli ilmine, ilmi ameline düşman olanlardan olmayalım. Görevimize ihanet etmeyelim.

Anayasa mahkemeleri, insanı ve devleti adalet temelinde yaşatma ortak amacının gerçekleşmesine hizmet eder.

2004-2024 yılları arasında mahkememizce 148 dava ve itiraz başvurusu kapsamında 422 kuralın anayasaya uygunluk denetimi yapılmış ve karara bağlanmıştır. Elimizde incelenmeyi bekleyen 125 dava ve itiraz başvurusu kapsamında 524 kural bulunmaktadır."