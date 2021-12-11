Erdoğan’ın fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kaymakamlık binasında duvarda asılı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın fotoğrafını yere atıp hakaretler ettiği öne sürülen zanlı polis tarafından gözaltına alındı.

İHA
11 Aralık 2021 Cumartesi, 08:50
Erdoğan’ın fotoğrafını yere atan kişi gözaltına alındı
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Olay, Kdz. Ereğli Kaymakamlık binasının önünde meydana geldi. İddiaya göre, ekonomik sıkıntılar yaşadığını iddia eden A.Ç., Kaymakamlık binası girişindeki duvarda asılı olan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çerçeveli fotoğrafını alıp yere attı.

Bu sırada Erdoğan'a hakaretler de ettiği öne sürülen zanlı olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra ifadesinin alınması için Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


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