Erdoğan'ın gece vakti atadığı yeni Hazine Ve Maliye Bakanı Yardımcısı Gürcan bakın kim çıktı?

16 Aralık 2021 Perşembe, 11:41

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı Şakir Ercan Gül ve Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım görevden alındı. Yerlerine ise Mahmut Gürcan ve Yunus Elitaş atandı.

Bakan Yardımcısı olarak atanan Mahmut Gürcan'ın ise daha önceden AKP teşkilatlarında yöneticilik yaptığı, tekstil ürünleri satan bir zincir mağazanın sahibi olarak çorap üreticiliği işinde olduğu ortaya çıktı.

Öte yandan Gürcan'ın geçmişindeki "Gezi" ayrıntısı ise dikkat çekti.

"KABATAŞ YALANCISININ KAYINBİRADERİ"

Gezi olayları sırasında, Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Develioğlu’nun yerlerde süründürüldüğünü, üzeri çıplak kişiler tarafından taciz edildiğini iddia etmişti.

Haberalternatif'ten Celal Eren Çelik, bakan yardımcısı olarak atanan Gürcan'ın Kabataş yalanı ile gündeme gelen Osman Develioğlu’nun kayınbiraderi olduğunu belirtti.

Çelik şunları ifade etti:

"Gezi olayları sırasında AKP’nin ortaya attığı Kabataş yalanı Türk basın tarihinin en kara ve en “Organize” yalanlarından birisi olarak yerini almışken gece geç saatlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan Bakan Yardımcılığı atamalarına da 'Kabataş Yalanı' damgasını vurdu… AK Parti Gezi olayları esnasında dönemin Bahçelievler Belediye Başkanı Osman Develioğlu’nun gelini Zehra Devecioğlu’nun yerlerde süründürüldüğünü, üzeri çıplak kişiler tarafından tacize edildiğini iddia etmiş, gazeteci Elif Çakır da Develioğlu’nun gelini Zehra Devecioğlu ile röportaj yaptığını iddia etmiş ancak bu görüşmenin gerçekleşmediği ortaya çıkmıştı. O dönemde tüm yandaş yazarlar 'diliniz kaba vicdanınız taş' başlığı ile köşelerini aynı gün ortak metin şeklinde yazarak da ayrı bir kepazeliğe imza atmışlardı. İşte adı Gezi olayları esnasındaki Kabataş yalanı ile gündemden düşmeyen Osman Develioğlu’nun kayınbiraderi olan isim ise bu gece Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Gürcan’dı.

Bu arada yeni Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile de Mahmut Gürcan’ın ilişkileri ile 'Ekip arkadaşlıkları' 2006 yılına kadar uzanıyor.

2006 yılında AKP’de gerçekleştirilen ilçe kongrelerinde ilçe başkanlıkları için kıran kırana bir mücadele yaşanırken AKP Bakırköy İlçe Başkanlığı için Emine Nalbantoğlu ile karşı karşıya gelen isim yine bu gece Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevine atanan Mahmut Gürcan oluyor."