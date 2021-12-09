Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1.24 milyar euro fon

Hazine ve Maliye Bakanlığı tren yolu hattı projesi için 1.24 milyar euro fon aldı.

Reuters
09 Aralık 2021 Perşembe, 15:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1.24 milyar euro fon
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Standard Chartered Bank, Türkiye'nin kuzeybatısında geliştirilecek yeni yüksek hızlı tren yolunu fonlamak için Türkiye Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 1.24 milyar euro (1.40 milyar dolar) değerinde yeşil finansman sağlandığını açıkladı.

Banka yaptığı açıklamada, Bandırma ve Osmaneli'yi bağlayacak olan 200 kilometre uzunluğundaki tren yolu hattının, sanayileşmiş kentlerin ülkenin tren yolu ağına ekonomik entegrasyonunu sağlayacağını belirtti.

Finansman, Standard Chartered'ın koordinatörlüğünde Danish Eksport Kredit Fonden (EKF), Swedish Exportkreditnamnden (EKN) ve Swedish Export Credit Corporation'dan (SEK) sağlandı.

Anlaşma kapsamında ulaştırma ve altyapı bakanlığının yüklenici şirket Kalyon ile imzaladığı proje geliştirme sözleşmesinin %100 fonlaması yapılacak.


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