Erdoğan'ın grup toplantısı iptal: Olağanüstü zirveye gidiyor

23 Mart 2022 Çarşamba, 09:28

AKP TBMM Grup Başkanlığı, bugün (23 Mart) yapılacak grup toplantısının iptal edildiğini bildirdi. İptale ilişkin bir gerekçe ise açıklanmadı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Saray’daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen toplu açılış törenine de katılmamıştı.

Erdoğan’ın dün yapılan AKP İl Başkanları Toplantısı’nda konuşurken sesinin kısık olduğu gözlemlenmişti. Bir süre konuşmasına ara veren Erdoğan, “Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk” demişti.

BELÇİKA'YA GİDİYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Erdoğan'ın Brüksel’de düzenlenecek olan NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’ya gideceği duyuruldu.

Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak amacıyla 23-24 Mart 2022 tarihlerinde Belçika’yı ziyaret edeceklerdir. Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı Zirve’de, NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecektir. Zirve toplantısında ayrıca, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi’ne giden süreçte İttifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlanmaktadır” denildi.