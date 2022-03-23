Erdoğan'ın grup toplantısı iptal: Olağanüstü zirveye gidiyor
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün yapılması beklenen Meclis Grup toplantısı iptal edildi. Erdoğan'ın NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel'e gideceği duyuruldu.
AKP TBMM Grup Başkanlığı, bugün (23 Mart) yapılacak grup toplantısının iptal edildiğini bildirdi. İptale ilişkin bir gerekçe ise açıklanmadı.
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Saray’daki Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Dünya Su Günü dolayısıyla düzenlenen toplu açılış törenine de katılmamıştı.
Erdoğan’ın dün yapılan AKP İl Başkanları Toplantısı’nda konuşurken sesinin kısık olduğu gözlemlenmişti. Bir süre konuşmasına ara veren Erdoğan, “Kusura bakmayın. Cuma günü malum 1915 Çanakkale Köprüsü’nün açılışını yaptık. Orada da şifa bulduk” demişti.
BELÇİKA'YA GİDİYOR
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Erdoğan'ın Brüksel’de düzenlenecek olan NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak üzere Belçika’ya gideceği duyuruldu.
Konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel’de düzenlenecek NATO Olağanüstü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne katılmak amacıyla 23-24 Mart 2022 tarihlerinde Belçika’yı ziyaret edeceklerdir. Rusya-Ukrayna savaşının ele alınacağı Zirve’de, NATO’nun caydırıcılık ve savunma yapılanmasının güçlendirilmesine yönelik tedbirler gözden geçirilecektir. Zirve toplantısında ayrıca, Haziran ayında düzenlenmesi planlanan Madrid Zirvesi’ne giden süreçte İttifakın geleceğini şekillendirmek üzere atılacak adımlar ve alınacak kararlar hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Zirve marjında katılımcı bazı devlet ve hükümet Başkanlarıyla görüşmeler gerçekleştirmeleri de planlanmaktadır” denildi.
İlgili Haberler
- Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'a 2 gün süre verdi: Konuşmazsa açıklayacağım
- Bloomberg’den çarpıcı analiz: Erdoğan ve Macron 'mercek altında'
- Son anket paylaşıldı: Dengeleri değiştirecek sonuç
Video Haberler
- Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi
- ''Çok uzun kuyruklar oluşuyordu''
- Benzin ve motorine büyük zam!
- Temizlik işçisinin yavru köpekle oynadığı o anlar
- O öğretmen hakkında harekete geçildi
- Üniversite öğrencisi Ceyda yurt odasında ölü bulundu
- Annesini öldüren firari babaya tepki: Gel, beni de öldür
- Esra Ersoy gözaltına alındı
- Bingöl’deki patlamada acı haber geldi: 2 şehit
- Hırsızlık şüphelisi ayakkabıları çalmakta kararsız kaldı
En Çok Okunan Haberler
- Küresel piyasalar pozitif seyrediyor
- Rumen oyuncu İtalya yolcusu!
- Aydın'ın Nazilli ilçesinde deprem!
- Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı
- Bergen'in başrollerinden Kozan'daki yasağa tepki
- İzmir’de taksi ücretlerine zam
- Marmara Denizi için korkutan uyarı: 'Kabus geri gelecek'
- ''Çok uzun kuyruklar oluşuyordu''
- Benzin ve motorine büyük zam!
- Halkbank'tan gümüş madalya!