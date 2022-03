Ahmet Davutoğlu, Erdoğan'a 2 gün süre verdi: Konuşmazsa açıklayacağım

22 Mart 2022 Salı, 23:26

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Adana’da yaşanan polis şiddetini destekleyen ifadeleri üzerine açıklamada bulundu.

Sn. Bahçeli, demokratik hukuk devletinde yaptırım şerefli Türk Yargısı tarafından uygulanır.



Ve gerçek din tacirliği, her gün başörtüsü savunusu yapmak ama coplanan başörtülü kadınlarla ilgili sessiz kalmaktır.



Hodri meydan Sn. Erdoğan açıklamanızı bekliyorum. pic.twitter.com/2C8ahautYr — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) March 22, 2022

Davutoğlu, sosyal medya hesaplarından Adana'da Furkan vakfı üyelerine yönelik polis şiddetine ilişkin görüntüler eşliğinde yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Geçtiğimiz pazar günü Adana’dan, ülkemizin her bir yanına yayılan görüntüler, kamu vicdanında derin yaralar açtı. Sokak ortasında coplanan çocuklar, kadınlar, yükselen feryatlar ve 21. Yüzyıl Türkiye’sine yakışmayan bir tablo.

"HEM HUKUK DEVLETİNE, HEM MANEVİ DEĞERLERİMİZE AYKIRI"

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin parti grup toplantısında yaptığı konuşmada olayları doğru ve meşru gördüğünü söylediğini ifade eden Davutoğlu, "Sayın Bahçeli, size hatırlatmak isterim. Demokratik hukuk devletinde yaptırım, şerefli Türk yargısı tarafından uygulanır. Şerefli Türk polisi, ortada bir suç varsa dahi suçluyu alır ve yargıya teslim eder. Ortaya çıkan tablo, muhataplarının görüşleri ne olursa olsun hem demokratik hukuk devletine hem toplumumuzun derin tarihi arka plana dayanan manevi değerlerine aykırıdır" değerlendirmesinde bulundu.

"BASKI ALTINA ALINMASI MUHTEMEL İNSANLARIN DA HUKUKUNU KORUYORUZ"

Davutoğlu, “Furkan Vakfı yetkilileri vaktinde bizim aleyhimize de ağır ithamlarda, eleştirilerde bulundular" diyerek şunları söyledi:

Bugün onların hukukunu savunurken sadece onların değil, benzer argümanlarla ileride baskı altına alınması muhtemel insanların da hukukunu koruyoruz. Eğer şerefli Türk polisinin hukukunu koruyacak iseniz, her şeyden önce İçişleri Bakanı’nın yayınladığı yönetmelikle polislerimizin, emniyet görevlilerimizin 3-4 yılda bir yer değiştirmesini öngören yönetmeliğe karşı çıkardınız.

"SOYLU DEVLETE SADIK İSE MAFYADAN MAAŞ ALAN MİLLETVEKİLİNİ AÇIKLAMALI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’yu işaret ederek, “Hukuka, devlete sadık ise ve devlet ahlakının gereğini yapacak idiyse, önce bildiğini söylediği, mafyadan, suç örgütlerinden maaş alan milletvekillerinin adını açıklamalıdır” diyen Davutoğlu, “Bugün İçişleri Bakanı da bir sınavdadır. Sayın Erdoğan da bir sınavdadır. Acaba İçişleri Bakanı kabul ettiği orantısız güç kullanımının gereğini yapıp soruşturma mı açacak, yoksa arkama Bahçeli’yi aldım diyerek pervasızca hukuk dışı eylemleri teşvik etmeye devam mı edecek? Sayın Erdoğan ise daha büyük bir sınavdadır; her gün başörtüsü istismarı yaparak, her gün geniş kitlelere 28 Şubat üzerinden tehditler savurarak iktidarını koruma çabası, artık son noktasına gelmiştir. Sayın Bahçeli’ye son bir sözüm de budur; din tacirlerinden bahsetmişsiniz, gerçek din tacirliği, her gün başörtüsü savunusu yapıp coplanan başörtülü kadınlar karşısında sessiz kalmaktır" ifadelerine yer verdi.

"PERŞEMBE GÜNÜ KAMUOYUNA AÇIKLAMA VE ÇAĞRIDA BULUNACAĞIM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklama yapması için iki gün bekleyeceğini, 24 Mart Perşembe günü önemli açıklamalarda bulunacağını kaydeden Davutoğlu, şunları söyledi:

2 gün daha bekleyeceğim ve Sayın Erdoğan 2 gündür sessiz. Eğer başka bir ülkede bu yaşanmış olsaydı ya da muhalefetten bir belediyenin zabıta memuru herhangi bir başörtülüye herhangi bir söz söylemiş olsaydı herhalde yeri göğü inletirdi. Sayın Erdoğan, sizden Sayın Bahçeli ile aynı minvalde düşünüp düşünmediğiniz konusunda net bir açıklama bekliyoruz. Bu tablo doğru mudur? Bu tablo meşru mudur? Bu tablo sizin içinize sindi mi? Yarınki grup toplantınızı sadece bu perspektifle dinleyeceğim ve ona göre perşembe günü kamuoyumuza önemli açıklamalarda ve çağrılarda bulunacağım.

Diğer yandan AK Parti’nin 23 Mart Çarşamba günü (yarın) yapılması planlanan grup toplantısı iptal edildi. İptale ilişkin bir gerekçe açıklanmadı.