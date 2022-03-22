Son anket paylaşıldı: Dengeleri değiştirecek sonuç

22 Mart 2022 Salı, 15:54

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, kararsızların Erdoğan'a oy verme eğilimini analiz eden araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

Yurttaşlara "Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Erdoğan'a mı yoksa başka birine mi verirsiniz?" diye soruldu.

Bu kesimin yüzde 22,1'i oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken, yüzde 36'4'ü ise Erdoğan dışında birisi için oy kullanmayı düşüneceğini söyledi. "Kesinlikle Erdoğan'dan başka birine oy vereceğini" belirtenlerin oranı ise yüzde 27,3 oldu.