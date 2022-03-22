Son anket paylaşıldı: Dengeleri değiştirecek sonuç
MetroPOLL Araştırma'nın Kurucusu Özer Sencar, sosyal medya hesabından son seçim anketini paylaştı. "Kesinlikle Erdoğan'dan başka birine oy vereceğini" belirten yurttaşların oy oranı ise yüzde 27,3 olduğu belirlendi.
Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, kararsızların Erdoğan'a oy verme eğilimini analiz eden araştırmanın sonuçlarını paylaştı.
Yurttaşlara "Bugün bir Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa oyunuzu Erdoğan'a mı yoksa başka birine mi verirsiniz?" diye soruldu.
Bu kesimin yüzde 22,1'i oyunu Erdoğan'a vereceğini söylerken, yüzde 36'4'ü ise Erdoğan dışında birisi için oy kullanmayı düşüneceğini söyledi. "Kesinlikle Erdoğan'dan başka birine oy vereceğini" belirtenlerin oranı ise yüzde 27,3 oldu.
Kararsızların (kararsız+cy+protest) CB seçiminde Erdoğan’a oy verme eğilimi. pic.twitter.com/rjEoaU4Gbe— Ozer Sencar (@ozersencar1) March 22, 2022
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