Talimat Erdoğan'dan: AKP'ye transferler beklemeye alındı

Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:44

Güncelleme: 30.07.2024 - 10:49

Son dönemde İYİ Parti’den istifa eden milletvekilleri ve bazı belediye başkanlarının AKP’ye geçmek için nabız yokladığı iddia ediliyordu. Konu AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da bilgisine sunuldu.

İktidara yakın Türkiye gazetesindeki habere göre sözkonusu belediye başkanlarından bazıları AKP kurmaylarına "muhalefette oldukları için işlerini yürütemedikleri"ni belirtti.

Habere göre Erdoğan ise bu talepler konusunda acele edilmemesini istedi. Bu nedenle belediye başkanlarına da “Partinizden istifa edecekseniz hemen AK Parti’ye katılım olmaz. Bir süre bağımsız kalın” telkininde bulunuldu.

Erdoğan’ın konuya ilişkin “Biz fırsatçılık yapmayız. Bir süre bekleyin. Bu süre içinde gerekli değerlendirmeleri yapalım. İnce eleyip sık dokuyalım. Parti programımıza uygun olanları, ilkelerimize, değerlerimize uygun olanları ve davaya sadık kalacak olanları değerlendirelim” dediği belirtildi.

14 AĞUSTOS'A İŞARET ETTİLER

Habere göre AKP kurmayları, hem belediye başkanlarından hem de milletvekillerinden katılımların ekim ayından itibaren olabileceğini dile getiriyor. Bunun yanısıra, AKP’nin 14 Ağustos’taki kuruluş yıl dönümü programında da bazı katılımların olabileceği ifade ediliyor.