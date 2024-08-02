Erdoğan onayladı: İstanbul’un tarlalarında villa yükselecek!

Yayınlanma: 02.08.2024 - 14:40

Güncelleme: 02.08.2024 - 14:41

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülkiyeti Maliye Hazinesine ait Pendik Kurnaköy’de bulunan 79 bin 10 metrekarelik arazi için hazırlanan yeni imar planlarını onayladı.

Tapu kaydına göre tarla niteliğinde olan, Topçayırlar Mevkii 11480 ada 13 parsel için Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı hazırladı. Sera tarımı yapılan arazinin bitişiğinde yer alan parselin, yaklaşık 63 bin metrekarelik kısmı, 2 katlı villa yapımına uygun planlandı.

Yaklaşık 17 bin metrekarelik kısmı ise park ve okul alanı olarak ayrıldı. Arazi Kuzey Marmara Otoyolu’nun yaklaşık 200 metre kuzeyinde bulunuyor.

AKP’Lİ BELEDİYE SGK BORCUNU 8 PARSELLE KAPATTI

Öte yandan AKP’li Pendik Belediyesi geçen ay Meclis’ten, SGK borçlarına karşılık, okul alanı olarak ayrılmış olan 8 parseli Maliye Hazinesi’ne devretme için karar aldı. Pendik Belediyesi ayrıca Resmi Gazeteye peş peşe verdiği ilanla, Dolayoba’da bulunan kendi mülkiyetindeki iki parseli satışa çıkardı.

11 bin metrekare büyüklüğündeki 8691 ada 40 parsel ile 3 bin metrekare büyüklüğündeki 8691 ada 39 parsel için Pendik belediyesi toplam 646 milyon 140 bin 900 TL muhammen bedel belirledi.

Arsaların satış ihalesi 21 Ağustos 2024 tarihinde yapılacak. Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin karşısında yer alan parsellerin birinin üzerinde gecekondular da bulunuyor.

40 nolu parselin altından ise metro hattı geçiyor. Pendik Belediyesi 2022 yılında da 9 ayrı parseli, SGK borçlarına karşılık Maliye Hazinesine devretmek için Meclis kararı almıştı. 9 parselin 4’ü dini tesis alanında, 2’si sağlık tesis alanında ve diğerleri de park, ticaret ve yol alanında yer alıyor.