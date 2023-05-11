Erdoğan 'müjdelerinin' kaynağını unuttu: 'Muhalefetin söylediği vaat değil palavradır'

Yayınlanma: 11.05.2023 - 14:23

Güncelleme: 11.05.2023 - 15:06

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Pursaklar'da düzenlenen mitingde konuştu.

Burada yaptığı konuşmada yine muhalefeti hedef alan Erdoğan, "21 yıldır muhalefetle değil kendimizle yarışıyoruz. Muhalefetin söylediği vaat değil palavradır" iddiasında bulundu.

KILIÇDAROĞLU'NUN MEMUR MAAŞI VAADİNİ DE TAKLİT ETMİŞTİ

Erdoğan, bu açıklamasından 1 saat önce; geçen günlerde çektiği videoda "2012’de en düşük memur maaşı asgari ücretin 2.5 katıydı. İktidara gelince yine 2.5 katına çıkaracağım. En düşük memur maaşı net 21 bin 265 lira seviyesinde olacak" vaadinde bulunan 13. cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu taklit etmiş ve şu sözleri kullanmıştı:

"Temmuz ayında bir adım daha atıyoruz. En düşük memur maaşını, en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz. Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkararak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak."

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

HEDEFİNDE YİNE MUHALEFET VAR

* Şu anda aldığım rakama göre alanda 40 bin kişi var. Bu ne demek? Pursak gümbür gümbür sandığa gidiyor.

* Kendileri dahil tüm parti temsilcilerinin olduğu sandık kurullarına güvenmiyorlar. Bay bay Kemal şunu iyi bilsin ki; yanına kimi alırsan ve kiminle yol yürürsen yürü, biz bu ülkeyi böldürtmeyeceğiz. Milletimiz terör örgütleriyle yürüyenleri affetmez.

* Bu seçimlerde Ankara’dan İstanbul’a, İzmir’den Erzurum’a, Samsun’a kadar ülkemizin her yerinde milletimiz bizi bağrına bastı. Sanki ilçe mitingi değil de il mitingi yapıyoruz. Ankara ülkemizin lokomotif şehridir. Bunun için Ankara'nın üretim tarafını güçlendirmemiz gerekiyor. Türkiye yıllarca yüksek sanayiye dayalı üretimden bilinçli olarak uzak tutulmuştur.

"KİRALARI ARTIRANLARIN ÜZERİNE ÇOK FARKLI GİDECEĞİZ"

* Türkiye üretimle, ihracatla bölgesel olmaktan çıkıp küresel bir güç haline geldi. Bunların önüne öyle yasaklamayla geçilemez. Daha çok konut yapacağız ki fiyatlar düşsün. Allahın izniyle bu ülkenin bütün meselelerini çözdüğümüz gibi yine biz çözeriz. Herkesi hak ettiği refah seviyesine ancak biz çıkarırız.

* Kazandıkları belediyelerde kimsenin işinden edilmeyeceğine dair Bay Bay Kemal namus sözü vermişti... Çiftçiye bedava traktör vaad etmişlerdi. Aldınız mı? Şimdi bunlara hesap sormayacak mısınız? Bu sadece Ankara'da böyle değil, İstanbul'da ve İzmir'de de böyle... 21 yıldır muhalefetle değil kendimizle yarışıyoruz. Muhalefetin söylediği vaat değil palavradır. Sandığa sıkı sıkıya sarılın. Kumar masasında oturmaya alışkın olanlar yine kumar masasında oturmaya devam ediyorlar. İşte bunlara noteri de kumar masasını pazar günü hatırlatmaya var mıyız?

* 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür. Bu CHP LGBT'ci, HDP LGBT'ci, İYİ Parti LGBT'ci. AK Parti'ye LGBT'ci sızamaz. Cumhur İttifakına LGBT'ci sızamaz. Biz aile kurumun kutsiyetine inanan bir ittifakız. Bununla ilgili adımları seçim sonrası atacağız. Anayasa ise Anayasa... Güçlü aileleri kuracağız. Diğerleri için öyle bir dert yok. İnşallah 14 Mayıs'ta bu kifayetsizleri tarihin tozlu raflarına kaldıracağız.

ERDOĞAN'DAN BİR SEÇİM AYARLI MÜJDE DAHA

* Pursaklılara bir müjde vereyim... Hasretle beklediğiniz Kuyubaşı Esenboğa Havalimanı Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Metro Hattı projesini yatırım programına aldık. Yakında inşallah ihalesine çıkacağız.

YİNE 'KANDİL' YALANINA SIĞINDI

* Kılıçdaroğlu emri Kandil'den arıyor. Biz ise emri Allah'tan alıyoruz.