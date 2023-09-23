Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu hayatını kaybetti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kuzeni Mehmet Mutlu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dayısının oğlu, 64 yaşındaki Mehmet Mutlu geçen hafta kalp krizi geçirdiği için Marmara Üniversitesi Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kalp damarlarına stent takılan Mehmet Mutlu dün taburcu edildikten sonra evinde yeniden kalp krizi geçirdi. Bu kez Ümraniye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mutlu kurtarılamadı.
İstanbul'da toprağa verilecek olan Mehmet Mutlu'nun cenazesine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.
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