Erdoğan'ın sözlerinin ardından AKP teşkilatı harekete geçti!
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen günlerde “2023 seçim zaferimizin sembolü olacak 23 milyon üye hedefiyle yolumuza devam edeceğiz” sözlerinin ardından AKP teşkilatı da harekete geçti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın adaylığını açıklamasının ardından seçim hazırlıkları da hızlandı.
AKP, Meclis’in kapanmasının ardından milletvekillerinden bakanlarına, genel başkan yardımcılarından gençlik ve kadın kollarına kadar tüm teşkilatı 23 milyon üye için seferber edecek.
Seçim bölgelerine gidecek vekiller, teşkilatla beraber kapı kapı gezerek, vatandaşın ve esnafın derdini dinleyecek, sorunları tespit edecek ve ardından bunu rapor olarak Genel Merkez’e sunacak. Milletvekilleri ayrıca, mahalle bazlı toplantılar gerçekleştirecek. Bunların yanı sıra, gençlik ve kadın kolları da mahalle mahalle gezerek ailelerle görüşecek.
Türkiye gazetesinden Ebru Kara Tosun'un haberine göre, 2023 seçimlerini belirleyecek gençlerle ilgili yapılan çalışmalarla ilgili AKP kurmayları “İletişimde; kapsayıcı, ayrıştırmayan, farklılıkları kucaklayan ifadelere bağlı kalmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
KIRGIN PARTİLİLERİN GÖNLÜ ALINACAK
AKP’ye oy vermiş hatta AKP kadrolarında görev almış ama kırgın ve küskün olanlara yönelik de adımlar atılacak. Parti yöneticileri, bu kişilerle bir araya gelerek 2023 için destek isteyecek.
AKP kurmayları, sosyal medyanın teşkilat tarafından daha aktif kullanılacağını dile getirerek “AK Parti’nin 13-14 milyona yakın üyesi bulunuyor. Bu kadar üyesi olan bir partinin herhangi bir konu hakkında paylaşımlarının on binlerle, yüzbinlerle değil, milyonlarla ifade edilir hâle gelmesi lazım” değerlendirmesini yaptı.
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