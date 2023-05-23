Erdoğan'ın 'su' endişesi gündem olmuştu... Murat Yetkin: 'Daha ciddi bir ihtimali hesaba katmak zorundayız'

Yayınlanma: 23.05.2023 - 08:59

Güncelleme: 23.05.2023 - 09:09

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ittifak ortakları MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile birlikte deprem bölgesine gitmişti. Erdoğan ve Fatih Erbakan'ın Hatay'daki bir parkta oturduğu esnada kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem olmuştu.

Erdoğan'ın yakın koruması tarafından kendisine uzatılan bir bardak suyu almaması ve verdiği tepki dikkat çekmişti. Erdoğan'ın, oğlu Bilal Erdoğan'ın suyu uzatmasından sonra bardağı kabul ettiği görülmüştü.

Son olarak gazeteci Murat Yetkin, Erdoğan'ın kendi koruma müdürünün uzattığı suyu içmemesini köşesine taşıdı.

"OĞLUNU GÖRÜNCE RAHATLADI"

Yetkin, Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köse'nin uzattığı suyu almadığını belirterek, "Suikast korkusu muydu? Bilemiyoruz. Ama Erdoğan elinden su içmeyi reddedince koruma müdürü ne yapacağını şaşırdı. Oğlu Bilal Erdoğan oradaydı. ‘Siz verseniz’ gibi bir hareket yaptı. Su bardağını Bilal Erdoğan aldı, babasına uzattı. Erdoğan suyu kimin uzattığına yine baktı. Oğlunu görünce rahatladı, aldı, içti. Tabii suyun bardağa konuluşu aşamasını Bilal Erdoğan da bilemezdi ama önemli olan Cumhurbaşkanı'nın suyu zehirlenme korkusu olmadan içebilmesiydi" diye yazdı.

"ERDOĞAN’IN İKTİDARI KAYBETME ENDİŞESİ ÜZERİNE..."

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçim akşamında, Anadolu Ajansı'nın servis ettiği Erdoğan'ın Ankara'ya gittiğine yönelik habere işaret eden Yetkin, "Ama daha ciddi bir ihtimali de hesaba katmak zorundayız. Geçmişte, polis ve yargı kadroları Fethullah Gülen şakirtlerine sonuna dek açılmışken, ne zaman hükümet Fethullahçıların fazla güçlenmemesi için bir hamleye niyetlense, Erdoğan’ın önüne hemen bir suikast girişiminin daha nasıl ustaca engellendiğine dair bir dosya koyulduğu, o hamlelerin böylece geciktirildiği de Ankara’da bilinir. Acaba bugün de belli gruplar kendi pozisyonları bozulmasın diye Erdoğan’ın iktidarı kaybetme endişesi üzerine suikast korkusu senaryoları ile gitmeye mi çalışıyor?" ifadelerini kullandı.