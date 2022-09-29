Erdoğan'ın 'süfli' açıklamasına Akşener'den sert tepki: 'Bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz'
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde sarf ettiği sözlere İYİ Parti lideri Meral Akşener'den sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından Erdoğan'ın açıklamasını alıntılayan Akşener paylaşımında, "Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz" dedi.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dün, Ankara’da Etlik Şehir Hastanesi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasında, "Sırf daha iyi arabaya binmek, sırf daha yeni telefon alabilmek, sırf daha çok konsere gidebilmek gibi süfli (adi, aşağılık, bayağı) heveslerle ellerin yani başka ülkelerin, başka toplumların kapısına varanlara acıyarak bakıyorum" demişti. Çok sayıda siyasi Erdoğan'ın söz konusu açıklamasına tepki göstermişti.
İYİ Parti lideri Meral Akşener sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımında Erdoğan'ın sözlerine yanıt verdi. Akşener, "Biz de, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak; Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz..." ifadelerini kullandı.
Biz de, günde 10 milyon lira harcadığı şatafatlı sarayından atıp tutarak;— Meral Akşener (@meral_aksener) September 29, 2022
Devlet yönetimindeki beceriksizliğini örtbas etmek için gençleri suçlamaya çalışan bu basiretsizliğe acıyarak bakıyoruz... https://t.co/Cq4xgLy3LI
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