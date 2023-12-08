Erdoğan’ın tasfiyesini istedi! Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım

Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, sosyal medyada dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Bayraktar, "ülkenin her alanda düze çıkabilmesi için..." diyerek yaptığı paylaşımda 5 madde sıraladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 08:00
Erdoğan’ın tasfiyesini istedi! Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken paylaşım
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Eski Bakan Erdoğan Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi. "Ülkenin her alanda düze çıkabilmesi için" diyen Bayraktar, söz konusu paylaşımında 5 madde sıraladı. Bayraktar, "65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanması" diyerek dördüncü maddede Erdoğan’ın tasfiye edilmesini istedi.

Bayraktar'ın açıkladığı 5 madde şu şekilde:

"Ülkenin her alana düze çıkabilmesi için:

1-Tüm apartman üniversiteleri kapatılmalı.

2-Memur sayısı neredeyse yarı yarıya azaltılmalı.

3-Milletvekili sayısı 200'e düşürülmeli.

4-65 yaş üstünün siyaset yapması yasaklanmalı.

5- Kasıtlı ve yanlış karar veren hakimler!!!"

YOLSUZLUK SORUŞTURMASINDA İSTİFA ETMİŞTİ

Bayraktar, bakanların rüşvet aldığı iddiası üzerine yürütülen 17-25 Aralık soruşturması sırasında istifa etmişti.



Erdoğan Bayraktar Recep Tayyip Erdoğan

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