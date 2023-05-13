Erdoğan'ın 'üzen' Kerem Kınık'tan destek mesajı: 'Erdoğan'ı destekliyorum çünkü karizmatik, devrimci bir lider..'

Yayınlanma: 13.05.2023 - 14:52

Güncelleme: 13.05.2023 - 14:52

Kahramanmaraş depremlerinin ardından çadır ve kan satışıyla gündeme gelen, tepkilerin odağındaki Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Erdoğan'ın olaydan 96 gün sonra yaptığı ''Ciddi manada üzüldüm" açıklamasından sonra görevinden dün istifa etmişti.

Sandığa saatler kala, sosyal medya hesabı Twitter'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte bir fotoğrafını paylaşan Kınık, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı destekliyorum ve ortak geleceğimizi ilgilendirdiği için bunun nedenlerini sizinle de paylaşmak istiyorum" dedi.

Kınık'ın paylaşımında Erdoğan'a sarf ettiği övgü dolu sözler de yer aldı. Kınık, Erdoğan'dan ''Cesur, merhametli, karizmatik, devrimci, sahici, mütevazı, güvenilir'' gibi methiyelerle bahsetti.

'İSTİFA EDERSEM KAOS OLUR' DEMİŞTİ

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda geçtiğimiz mart ayında savunma yapan Kınık, istifa edip etmeyeceği konusundaki sorulara “Kızılay Başkanı istifa ettiğinde tüzük gereği genel kurula gidilmesi gerekir. Kızılay'ın idari işleri durur ve kaotik bir durum oluşur” yanıtını vermişti. AHBAP Derneği'ne yapılan çadır satışına ilişkin haberinin olmadığını iddia eden Kınık, şunları söylemişti:

“Vatandaşın bağışı ile satılan bir çadır yok. Vatandaşa yönelik bir ticari satış olmamıştır olamaz. Çadır satışından benim de AHBAP Derneği başkanının da haberi yoktu. Bana sorsalardı AHBAP'a göndermeyin derdim. Haberimiz olsaydı vermezdik çünkü dünyanın pek çok yerinde çadır bakıyorduk, kendi lojistiğimizle o çadırları bölgeye götürürdük.”

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Cumhuriyet, Kızılay’ın deposundaki çadırları depremin ilk haftasında AHBAP Derneği’ne sattığını ortaya çıkarmıştı. Tepkilerin ardından "Seçilmiş bir isim olarak görev yapıyorum. Ortaya böyle bir başarı konulmuşken goygoycuların lafı ile hareket etmem" diyerek istifa etmeyeceğini açıklayan Kızılay Başkanı Kerem Kınık, sosyal medyasından kendi fotoğrafını paylaşarak “Yarışmayan bir insanı yenemezsin” demişti.