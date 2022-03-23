Saray'daki yemekli toplantının perde arkası: Yemek menüsü ve repertuvarı dikkat çekti
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AKP'li eski vekillere verdiği yemeğin ayrıntıları ortaya çıktı. Toplantının yemek menüsü ve repertuvarı dikkati çekti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen günlerde partisinin 'Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı'na katıldı.
Toplantının Saray'da yapılması tepki çekerken yemekli toplantının parti tarafından mı yoksa devletin kasasından mı karşılandığı merak konusu oldu.
Erdoğan'ın AKP'li eski vekillere verdiği yemeğin ayrıntıları ortaya çıktı.
OdaTV'nin aktardığına göre yemek menüsünde Anadolu aşı, Antep usulü kuru dolma, kereviz salata, talaş böreği, kuzu incik kızartması, mevsim sebzeleri ile bademli basmati pilav, tahinli profiterol ve çay kahve vardı.
İşte yemek menüsü ve çalınan şarkılar:
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