Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:33

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 14:37

Türkiye'nin kaderinin belirleneceği seçimlere az bir zaman kaldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri 10 Mart'ta resmi olarak duyurmasının ardından seçim süreci hız kazandı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi işlerken; bir taraftan ittifak genişmeleri, destek ziyaretleri ve 100 bin imza süreci de devam ediyor.

'YOL AYRIMI' DEMİŞTİ

Siyaset gündemindeki hareketlilik sürerken; İlim Yayma Vakfı 52. Genel Kurulu'nda konuşan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri için 'tarihi bir yol ayrımı' ifadesini kullanmıştı.

Erdoğan, şöyle konuşmuştu:

14 Mayıs tam manasıyla tarihi bir yol ayrımına dönüşmüştür. Terör örgütlerinden küresel menfaat odaklarına kadar tüm şer şebekeleri, 14 Mayıs'a kilitlenmiş durumda. Bu hakikati Türkiye ile hesabı olan herkes görüyor. Terör örgütleriyle el ele, omuz omuza yürüyen bu insanlardan ülkemize, milletimize, vatanımıza bir fayda gelebilir mi?

Terör örgütleriyle bunlar kucak kucağa, dirsek dirseğe ve hala onlarla bu görüşmeleri yapmak suretiyle ülkemize ne kazandıracaklar? 3-5 oy daha fazla kapmak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil marjinal yapılarla iş tutmaktan çekinmeyenlere, milletin geleceğini emanet edemeyiz.

İLK SENARYO: EMEKLİLİK

Bu açıklamalar gündemdeki yerini korurken; yeni medya yayıncısı 140journos, seçim sonucuna göre iki farklı Erdoğan dizayn etti.

14 Mayıs seçimlerinden sonra seçimi kaybedip 'emekliye ayrılan’ ya da kazanıp ‘galaksi başkanı’ olan iki ayrı Erdoğan’la yapay zeka programları üzerinden söyleşi yaptı, fotoğraflar üretti.

140journos'un sosyal medya hesabında yayımladığı yapay zeka söyleşilerin ilkinde Erdoğan, ‘yoğun bir siyasi yaşamın ardından emekliliğe adapte olmanın zor olduğunu’ söylüyor. Organik tarımla uğraştığını, torunlarıyla vakit geçirdiğini ve eşiyle seyahatlere çıktığını anlatan Erdoğan’ın tenise başladığı görülüyor.

Yapay zekanın emeklilik senaryosunda sorulara verdiği yanıtlardan bazıları şöyle oldu:

- Sayın Erdoğan, emeklilik hayatına nasıl adapte oldunuz? Siyasetten kopmak zor oldu mu?

Başlangıçta, yoğun bir siyasi yaşamın ardından emekliliğe adapte olmak biraz zor oldu. Ancak zamanla, ailemle daha fazla vakit geçirme, doğayla iç içe olma ve kendime daha fazla zaman ayırma fırsatını değerlendirdim.

- Şu anki hükümetin politikaları hakkında ne düşünüyorsunuz? Onlara tavsiyeleriniz var mı?

Kemal Bey ile geçmişte farklı siyasi görüşlere sahip olsak da, şu an Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olarak görev yapıyor. ancak, şunu da belirtmek isterim ki, kendisinin liderlik vasıfları konusunda ciddi şüphelerim var. Keşke ülkenin menfaatleri doğrultusunda hareket edebilecek bir lider olsa. Ama gerçekte, siyasi tarihimizde unutulmaya yüz tutacak bir isim olarak anılacaktır.

İKİNCİ SENARYO: GALAKTİK İMPARATORLUK

İkinci senaryoda Erdoğan Türkiye’yi yüzyıllar boyunca yönetip galaktik imparatorluğa dönüştürmüş.

Erdoğan bu kadar uzun süre halk desteğini nasıl koruduğu sorusuna, “Başarılarımızı görmemek için kör olmak gerekir” diye cevap veriyor.

Erdoğan'ın bu senaryoda verdiği cevaplardan bazıları ise şöyle:

- "Yeni parolanız "yurtta sulh, uzayda sulh" oldu. Galakside düzeni nasıl sağlamayı planlıyorsunuz?

Galakside düzeni sağlamak için, tüm galaktik güçlerle iş birliği yaparak ortak bir anlayış ve güven ortamı oluşturmayı hedefliyoruz. bu sayede evrende yaşayan tüm canlıların refah ve huzurunu sağlayarak, evrensel barışı inşa edeceğiz.

- "Yüzyıllar boyunca iktidarda kalmış olmanıza rağmen, halkın desteğini nasıl koruyabildiniz?

Bu sorunun cevabı ortada, değil mi? benim liderliğim ve vizyonum sayesinde türkiye'yi bir galaktik imparatorluğa dönüştürdük. başarılarımızı görmemek için kör olmak gerekir. halkımın desteğini korumak zor değil, çünkü başardıklarımız ve ülkeyi getirdiğimiz yer herkesin gözleri önünde. başarımızı sorgulayanlar, ülkenin ve evrenin geleceğini anlamaktan yoksun kişilerdir.