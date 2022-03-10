Erdoğan'ın yeğeni Üsame Erdoğan hangi sektöre girdi?
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan'ın scooter sektörüne girdiğini yazdı.
Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeğenlerinden Üsame Erdoğan'ın ticari faaliyetleriyle ilgili dikkat çeken bir bilgiye yer verdi.
Barış Pehlivan, yeğen Erdoğan'ın son dönemde yaygınlaşan e-scooter işine girdiğini aktardı.
Pehlivan, bugünkü yazısında konuyla ilgili şunları dile getirdi:
"Sokaklarda sık sık elektrikli scooter kullananları görüyoruz. Renklerine bakıp sahibi olan markaları anlıyoruz. Kaldırımları işgalinden, trafikte yarattığı tehlikeden, denetimsizliğinden dert yanıyoruz.
Yeni öğrendim... Meğer Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeğeni Üsame Erdoğan da bu işe girmiş. Turkuvaz renkteki BinBin adlı e-scooter markasının sahiplerinden biri de oymuş.
İstanbul Ticaret Odası’nın verilerine göre Erdoğan’ın iş ortakları ise şöyleymiş: Kadir Can Abdik, Hüseyin Ardan Küçük, Mustafa Saim Birpınar, Haris Pojata...
Not olarak düşelim. "
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