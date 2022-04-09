TRT ekranları yine Menzil'e açıldı
TRT ekranlarında Ramazan programlarını Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Serdar Tuncer sunuyor, cemaatin önde gelen ismi Şemseddin Bektaşoğlu konuk ediliyor.
TRT 1 ekranlarında ramazan programlarını Menzil cemaatine yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak yazarı Serdar Tuncer sunuyor.
Haftanın her günü saat 19.00’da Ramazan Sevinci programıyla izleyici karşısına çıkan Serdar Tuncer, gece de Sahur Bereketi programının sunuculuğunu yapıyor.
Serdar Tuncer'in dün geceki sahur programında konuk ettiği isim dikkat çekti. Tuncer, Menzil cemaatinin önde gelen isimlerinden Şemseddin Bektaşoğlu'nu ağırladı.
Tuncer, Bektaşoğlu'yla programı da "Mühim bir mevzuyu konuşmak için TRT 1 ekranlarındayız. Sahur Bereketi başladı, buyursunlar" diyerek duyurdu.
Bektaşoğlu Ramazan ayının ilk sahurunda da aynı programının konuğu olmuştu.
Bektaşoğlu, Menzil cemaatinin 'şeyh'i Abdulbaki Erol'un doğa üstü güçleri olduğunu öne sürdüğü sohbetiyle hatırlanıyor. Bektaşoğlu, Erol'un, depreme “Sakinleş” dediğini, depremin ise “Sana itaat etmekle emrolundum” diyerek durduğunu söylemişti.
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