TİP lideri Erkan Baş Gebze'de yüzde 20'yi geçemedi

Yayınlanma: 01.04.2024 - 01:26

Güncelleme: 01.04.2024 - 01:27

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş'ın belediye başkan adayı olduğu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde AKP birinci oldu.

Kentin en yüksek nüfuslu ilçesinde seçmen sayısı 295 bin 823 olarak tescil edilmişti. Kocaeli genelinde seçmen sayısı ise 1 milyon 534 bin 684 olarak kayda geçmişti.

Gebze ilçesinde seçim sonuçları yurttaşlar tarafından merak ediliyordu. Resmi olmayan sonuçlara göre TİP'in adayı Erkan Baş oyların yüzde 19'unu alabildi.

SANDIKLARIN YÜZDE 90'I AÇILDI

Sandıkların yüzde 90'ı açılan Gebze'de AKP adayı yüzde 37, İYİ Parti'nin adayı yüzde 20 ve TİP'in adayı Erkan Baş yüzde 19 oy aldı.