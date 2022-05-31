Erkan Baş'tan 'Gezi' açıklaması: 'Bu akşam Taksim'deyiz'

31 Mayıs 2022 Salı, 16:20

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, TİP İstanbul İl Örgütü'nde bir basın açıklaması yaptı. Bu akşam Taksim'de olacaklarını söyleyen Baş, “Gezi’den suç çıkmaz. Gezi’den umut çıkar, Gezi’den dayanışma çıkar, adalet çıkar, Gezi’den emek çıkar, Gezi’den özgürlük çıkar, Gezi’den eşitlik çıkar. Biz bunları her şartta haykırmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre; bu akşam ülkenin dört bir yanında Gezi’nin taleplerinin savunucusu olmaya, bu mücadeleyi sürdürmeye devam edeceklerini belirten Baş, “‘Her yer Taksim, her yer direniş’ diyeceğiz. ‘Karanlık gider, Gezi kalır’ diyeceğiz. ‘Zorbalar gider, Gezi kalır’ diyeceğiz” ifadelerini kullandı.

KAFTANCIOĞLU KARARINA SERT TEPKİ

Erkan Baş’ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Gezi’nin yıl dönümünde intikam operasyonları da devam ediyor. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı sevgili arkadaşımız Canan Kaptancıoğlu, Silivri Cezaevi'ne götürüldü. Bu karar hukuk tarihine kara leke olarak geçmiştir. Sayısız örneğini gördüğümüz siyasi davalarda verilen kararlar gibi milletvekillerini, belediye başkanlarını tutsak eden kararlar gibi bu kararda hukuk tarihimizin kara lekesi olmuştur."

"HİÇBİR ARKADAŞIMIZ YALNIZ DEĞİLDİR"

"Yargının, ülkeyi ele geçiren bir çetenin basit bir aracına dönüştürdüğünü görüyoruz ve buradan bir kez daha söz veriyoruz. Saray rejiminin hedef aldığı, saldırdığı hiçbir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız, hiçbiri yalnız değildir. Arkalarında milyonlar var, arkalarında milyonların direnişi var."