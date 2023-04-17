Erkan Haberal kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Haberal hangi partiden? Erkan Haberal'ın babası kim?

Yayınlanma: 17.04.2023 - 12:14

Güncelleme: 17.04.2023 - 12:14

Söylemleriyle gündemde yer alan Erkan Haberal hakkında, "Erkan Haberal kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Haberal hangi partiden?" gibi sorular arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Erkan Haberal kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Haberal hangi partiden?

ERKAN HABERAL KİMDİR?

Erkan Haberal, 23 Ağustos 1972 tarihinde dünyaya geldi. Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü mezunudur. Sağlık Kurumları İşletmeciliği konusunda Yüksek Lisans yaptı. Ankara Ticaret Odası Meclis Üyeliği, tıbbı cihaz satıcıları ve Özel Hastaneler Komitesi Üyeliği, Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Başkan Vekilliği, Haberal Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet Üyeliği, Kanal B TV Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği, Çaykur Rizespor 2002-2004 yılları arasında Yönetim Kurulu Üyeliği gibi görevleri yerine getirdi. 21 Mart 2015 tarihinde yapılan Milliyetçi Hareket Partisi 11. Olağan Genel Kurulunda 3. kez Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyesi olarak seçildi. TBMM 26. Dönem Ankara milletvekiliği ve TBMM 26. Dönem İdari Amiri görevlerini yürüttü. TBMM 24. dönem CHP Zonguldak milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal'ın oğludur.