Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:46

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:46

Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren'in kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve neden hayatını kaybettiği merak ediliyor. Peki, Erzurum Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren kimdir, nereli, hangi partili? Erdoğan Eren öldü mü, neden öldü? İşte ayrıntılar...

ERDOĞAN EREN KİMDİR?

Erdoğan Eren,1978 yılında Hınıs'ta doğdu. İlk orta ve lise öğrenimimi Hınıs'taki çeşitli okullarda tamamladı. Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimi bölümünü yüksek onur belgesiyle bitiren Eren, yüksek lisansını ise Ahmet Yesevi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünde tamamladı. Erdoğan Eren, 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde AK Parti Erzurum Hınıs Belediye Başkan adayı oldu. Seçimleri kazanan Erdoğan Eren, Hınıs Belediye Başkanı oldu.

ERDOĞAN EREN NEDEN ÖLDÜ?

Erzurum'un Hınıs ilçesinin meydanında 15 Temmuz'da düzenlenen etkinlikte kürsüde konuşma yaparken aniden fenalaşarak yere düşen ve kafasını mermere çarpan 45 yaşındaki AKP'li Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, askeri helikopterle kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yayımladı.

Sekmen, mesajında, "Kardeşim, dava arkadaşımız, Hınıs Belediye Başkanımız Erdoğan Eren, Rahmeti Rahman'a kavuştu. Yüce Allah, cennetiyle cemaliyle muamele eylesin. Biz razıyız, Rabbim de kardeşimizden razı olsun. Cenabıhak, Eren ailesine, akrabaları ve sevenlerine sabrıcemil ihsan eylesin" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN EREN HANGİ PARTİLİ?

Erdoğan Eren AKP'de görev yapmaktadır.