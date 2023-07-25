Yayınlanma: 25.07.2023 - 10:31

Güncelleme: 25.07.2023 - 10:31

Galatasaray, Wilfried Zaha transferini duyurduğu videosunda yer alan Sky Sport muhabiri Jo Wilson'ı Türkiye'ye davet etti. Peki, Zaha transferini duyuran Jo Wilson kimdir, nereli, kaç yaşında? Galatasaray Jo Wilson'u neden İstanbul'a çağırdı? İşte, Wilfred Zaha transferini duyuran Jo Wilson hakkında merak edilenler...

JO WİLSON KİMDİR?

Jo Wilson, 25 Eylül 1985 yılında dünyaya geldi. Wilson, Glasgow Caledonian Üniversitesi'nden 2011 yılında gazetecilik alanında yüksek lisans derecesiyle mezun oldu. Wilson, öğrenimi sırasında Stirling'deki Pizza Hut'ta çalıştı.

Kariyerine 2011 yılında Sky Sports News'te staj yaparak başladı. O günden bu yana Sky Sports News kanalında çeşitli alanlarda görev yapıyor. Jo Wilson, Sky Sports News için çalışan İskoç bir televizyon sunucusudur.

37 yaşındaki televizyon sunucusu Jo Wilson 5 Eylül 2022'de yaptığı bir açıklama ile sevenlerini üzdü. Televizyon sunucusu yapılan rutin smear testinin sonuncunda kendisine 3. evre rahim ağzı kanseri teşhisi konduğunu açıkladı. Kanser teşhisi Wilson'ı yalnızca 3 ay ekranlardan ayırabildi. Wilson, 30 Kasım 2022'de yeniden Sky Sports News ile ekranlara döndü.

Başarılı sunucu kanser olduğunu öğrendiği dönemde yaşadığı şoku şu sözlerle anlattı: "Sevimli bir hemşire elimi tutarken ağladım. Sonra eşime sarıldım ve doktora 'Ölecek miyim?' dedim. 'Ölmeyeceksin, durumun gayet tedavi edilebilir' diye beni rahatlattı."

ZAHA TRANSFERİNİ DUYURAN KADIN KİMDİR?

Zaha transfer duyuru videosunda yer alan kadın Jo Wilson'dur. Wilson, SKY Sport'ta muhabirlik yapmaktadır.

JO WİLSON NEDEN TÜRKİYE'YE DAVET EDİLDİ?

Galatasaray, Wilfried Zaha transferini duyurduğu videosunda yer alan Sky Sport muhabiri Jo Wilson'ı Türkiye'ye davet etti.

Sarı-kırmızılı kulübün resmi twitter hesabından yapılan açıklamada Jo Wilson'a düzgün telaffuzu nedeniyle teşekkür edilirken, "Bu harika Galatasaray telaffuzunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta duymak için, sizi en yakın zamanda dünyanın en güzel şehirlerinden İstanbul'a bekliyoruz" sözleri kullanıldı.