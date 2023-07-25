Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:26

Güncelleme: 25.07.2023 - 09:26

Adana'nın Kozan ilçesinde 5.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yaşanan deprem sonrasında Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan hakkında araştırmalar hız kazandı. Kazım Özgan'ın kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi partilerde görev yaptığı merak ediliyor. Peki, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan kimdir, nereli, kaç yaşında? Kazım Özgan hangi partiden? İşte, Kazım Özgan hakkında merak edilenler...

KAZIM ÖZGAN KİMDİR?

Kazım Özgan, 1964 yılında Kozan'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Kozan'da tamamladı. Dar gelirli bir ailenin çocuğu olduğundan okuyabilmek için, Çukurova'nın bereketli topraklarında zaman, zaman portakal topladı veya pamuk tarlasında pamuk topladı, çapa yaptı, 1986 yılında Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. Adana'da Sabancı Merkez Camisi'nin yapımında görev üstlendi.

1986-1988 yıllarında Antalya/ Serik'te Serbest Mimar olarak çalıştı. 1989 yılında Sivas Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde Mimar olarak göreve başlayarak aynı kurumda Proje Şefi, Müdür Yardımcısı ve Proje ve İnşaat Müdürü, Harita Müdürü ve İmar Müdürü olarak görev yaptı.

28 Mart 2004 Yerel Seçimleri sonucunda Kozan Belediye Başkanı oldu. 29 Mart 2009 tarihinde yapılan yerel seçimlerde yeniden belediye başkanı seçildi.

30 Mart 2014 seçimleri sonrası Sivas Belediye başkan yardımcılığı görevinde bulundu.

5 Yıl Sivas Belediye başkan yardımcılığı görevinde bulunan Özgan 31 Mart yerel seçimlerinde tekrardan Kozan Belediye başkanlığına seçildi.

Birçok sivil toplum kuruluşuna üyeliğinin yanı sıra uzmanlık alanıyla ilgili bazı önemli projelere de imza attı.

KAZIM ÖZGAN ÖZEL HAYATI

Kazım Özgan evli ve üç çocuk babasıdır.

KAZIM ÖZGAN HANGİ PARTİDE GÖREV YAPIYOR?

Adana'nın Kozan Belediye Başkanı Saadet Partili Kazım Özgan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bundan sonra siyasi hayatını AK Parti'de sürdürmeye karar verdiğini duyurmuştu.