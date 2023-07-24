Yayınlanma: 24.07.2023 - 11:48

Güncelleme: 24.07.2023 - 11:48

Saul Niguez hakkında aramalar hız kazandı. Transfer gündemini hareketli geçiren oyuncular arasında yer alan Saul Niguez'in kim olduğu, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda futbol oynadığı araştırılıyor. Peki, Saul Niguez kimdir, nereli, kaç yaşında? Saul Niguez hangi takımlarda futbol oynadı? İşte, Saul Niguez hakkında merak edilenler...

SAUL NİGUEZ KİMDİR?

Saul Niguez, 21 Kasım 1994 yılında İspanya'nın Elche kentinde dünyaya geldi. Saul Niguez, futbol kariyerine 2006 yılında Real Madrid'in altyapısında başladı. 2 yıl Real Madrid altyapısında oynadıktan sonra Atletico Madrid altyapısa geçen Saul Niguez 2010 yılında Atletico Madrid B takımına transfer oldu.

Saul Niguez, 2012 yılında Atletico Madrid ile sözleşme imzalayarak La Liga'da forma giymeye başladı.

İspanyol futbolcunun 2019 yılındaki piyasa değeri 90 milyon Euro seviyelerine kadar çıkmıştı.

28 yaşındaki orta sahanın şu anki piyasa değeri ise 10 milyon Euro.

SAUL NİGUEZ HANGİ TAKIMLARDA FUTBOL OYNADI?

2006-2008 Real Madrid (altyapı)

2008-2010 Atlético Madrid (altyapı)

2010-2013 Atlético Madrid B

2012- Atlético Madrid

2013-2014 Rayo Vallecano (kiralık)

2021-2022 Chelsea (kiralık)

SAUL NİGUEZ MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2009 İspanya U-16

2010-2011 İspanya U-17

2012 İspanya U-18

2012-2013 İspanya U-19

2013 İspanya U-20

2013-2017 İspanya U-21

2016- İspanya



