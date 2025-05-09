Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi kimdir? Mustafa Çiftçi nereli?

Yayınlanma: 09.05.2025 - 22:56

Güncelleme: 09.05.2025 - 22:56

2023'ten beri Erzurum Valiliği görevini yürüten Mustafa Çiftçi'nin yaşamı merak ediliyor. Peki, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi kimdir? İşte ayrıntılar...

MUSTAFA ÇİFTÇİ KİMDİR?

1970 yılında Konya'nın Çumra İlçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Çumra'da, Lise öğrenimini Konya'da bitirdi.

1995 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun oldu. 1996 yılında İçişleri Bakanlığının açmış olduğu Kaymakam Adaylığı sınavını kazanarak 85. Dönem Konya Kaymakam Adayı olarak göreve başladı.

1998 yılında 8 ay süreyle İngiltere'ye gitti. 1999 yılında Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yaptı. TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde bulundu.

2007 Yılında Selçuk Üniversitesi SBE Kamu Yönetimi ABD Kamu Yönetimi Bölümünde Yüksek Lisans çalışmasını tamamladı, 2011 yılında da Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni bitirdi.

Çiftçi, İngilizce ve Arapça bilmektedir.

MUSTAFA ÇİFTÇİ'NİN ÖZEL HAYATI...

Çiftçi, evli ve üç çocuk babasıdır.