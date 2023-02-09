Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor'un Twitter hesabından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan çirkin bir mesaj paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 09:38
Erzurumspor resmi hesabından Kılıçdaroğlu'na çirkin mesaj
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter’dan paylaştığı mesajla deprem bölgesinden döndükten sonra Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) gideceğini duyurmuştu.

Kılıçdaroğlu'nun bu duyurusunun yer aldığı tweet'e yanıt olarak Erzurumspor'un resmi hesabından skandal bir yanıt geldi.

Kulübün hesabından "Sen nasıl bir rezilsin ya ne SPK’sı ya” ifadelerinin yer aldığı çirkin bir mesaj paylaşıldı.

Büyük tepkiye neden olan tweet bir süre sonra silindi.

 


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