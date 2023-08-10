Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan gazetemize ziyaret

İstanbul Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, gazetemize ziyarette bulundu.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.08.2023 - 03:00
Esenyurt Belediye Başkanı Bozkurt'tan gazetemize ziyaret
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Cumhuriyet Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı ve Gazetemizin İmtiyaz Sahibi Alev Coşkun makamında ağırladığı Bozkurt, dayanışma mesajında bulundu. Yapılan ziyarette, Cumhuriyet gazetesi Yazıişleri Müdürü Hakan Akarsu, Yenigün AŞ Yönetim Kurulu üyesi Ahmet Oruçoğlu da Bozkurt ile görüşmede bulundu.

Esenyurt İstanbul’un en büyük ilçesi olması yanı sıra ekonomik büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. Kemal Deniz Bozkurt, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 51.55’lik oy alarak belediye başkanı seçilmişti. Kemal Deniz Bozkurt’a en yakın rakip AKP’li Azmi Ekinci yüzde 45.93 oy oranına sahipti.


Esenyurt Esenyurt Belediyesi Kemal Deniz Bozkurt

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