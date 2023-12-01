Esin Köymen, Maltepe Belediye Başkanlığı için görevinden istifa etti

Yayınlanma: 01.12.2023 - 15:23

Güncelleme: 01.12.2023 - 15:23

31 Mart yerel seçimleri için belediye başkan adaylıkları için müracaatlar devam ediyor.

Son olarak bir adaylık başvurusu da, uzun süredir TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube Başkanlığı görevini yürüten Esin Köymen'den geldi.

GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ

Köymen, Maltepe Belediye Başkan adaylığı için görevinden ayrıldığını duyurdu.

Esin Köymen, "Değerli Arkadaşlar; 27 Kasım tarihi itibariyle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ndeki görevimden istifa ederek yeni bir yola çıktım. 30 Kasım tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Maltepe Belediye Başkan aday Adaylığı için başvurumu yaptım" dedi.

"YENİ BİR YOLA ÇIKTIM"

X hesabından paylaşımda bulunan Köymen şu ifadeleri kullandı:

"Değerli arkadaşlar; 27 Kasım tarihi itibariyle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ndeki görevimden istifa ederek yeni bir yola çıktım. 30 Kasım tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Maltepe Belediye Başkan aday Adaylığı için başvurumu yaptım.

Her zaman ikinci okulum dediğim Mimarlar Odası’nda öğrendiklerim ve ilke edindiklerim bu yeni süreçte de yol göstericim olmaya devam edecektir.

Uzun yıllar birlikte çalıştığım, kamu ve toplum yararına mimarlık için mücedele ettiğim Mimarlar Odası’ndaki tüm çalışanlarımıza ve çalışma arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürler.

Bilgi birikimlerimizi bundan böyle yaşadığım yer için hayata geçirmek üzere Maltepe Belediye Başkanlığı için aday adayı olarak yola çıktım.

Pazar günü saat 15:00 da Cumhuriyet Halk Partisi Maltepe İlçe Başkanlığında yapacağım açıklamaya katılımınız beni onurlandıracaktır.

Yolumuz açık olsun..

Saygılarımla."