Son dakika... Van'da mazbata tepkisi sürüyor: Eş başkanlardan AKP'nin adayına çağrı!

Yayınlanma: 03.04.2024 - 14:21

Güncelleme: 03.04.2024 - 15:04

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı kazanan Abdullah Zeydan yerine mazbatanın AKP’li aday Abdulahat Arvas'a verilmesine ilişkin karara yönelik tepkiler sürüyor.

Van'da protestolar devam ederken; DEM Parti, CHP, TİP ve EMEP heyetlerinin de katıldığı bir basın açıklaması düzenlendi.

"AKP MHP İKTİDARININ YANINDA DURMA"

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Abdulahat Arvas'a şöyle seslendi:

Bir çağrımız da AKP'li adayadır. Kürt isen, insansan, inançlıysan bu toprakların insanıysan bu oyuna gelme. Mazbatayı kabul etme. Van halkının arasında, Van sokaklarında, Van caddelerinde gezerken başını öne eğmek zorunda kalırsın. Bu halkın iradesine gasp edecek, AKP MHP iktidarının yanında durma. Kürt halkı onurludur. İyilik yapanı da doğru yapanı da kumpas oyunlarına alet olmayanları da unutmaz. Vicdanlı bir şekilde onurluca başı dik bir şekilde kendi bölgende halkınla yaşamak istiyorsan, Abdullah Başkan'ın hakkı olan eş başkanlığa elini uzatma."

İKTİDARA SESLENDİ!

Bakırhan ayrıca, iktidara şu ifadelerle çağrı yaptı:

"Van'ı sahiplenen, siyasi parti liderlerine, emek meslek örgütlerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Emin olun, Türkiye halkları, emekçileri, ezilenleri ilk defa güçlü bir şekilde Van halkıyla dayanışma içerisinde. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Türkiye'nin dört bir yanındaki emekçiler, yoksullar sizinle birliktedir.

İnşallah, irademize sahip çıktığımız bu gücü, bu ittifakı, bu iradeyi karar verilinceye kadar devam ettirirseniz, emin olun bu coşku bu kitlesellik karşısında ne yargı ne siyasi iktidar ne de hiçbir darbe duramaz.

Buradan bir kez daha AKP-MHP iktidarına sesleniyoruz. Bu halkın iradesini gasp ettikçe kaybetmeye mahkumsunuz. Bu yanlış yoldan dönün, bu bir yere çıkmaz. Yanlış hesaplarınız dün olduğu gibi bugün bu alanda paramparça oldu, yok oldu."

"MAZBATA ZEYDAN'A VERİLENE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

DEM Parti Eş Başkanı Tülay Hatimoğulları da, mazbata Abdullah Zeydan'a verilene kadar mücadelenin süreceğine vurgu yaparak, şunları söyledi:

"Buradan YSK'ya sesleniyoruz. İl Seçim Kurulu, 2'ye 1 oylamayla bu kararı şimdi almış durumda. Ama bizler de bu sabah değerli avukatlarımız, DEM Parti yetkililerimiz bir çalışma yürüttü, geniş bir itirazı YSK'ya ulaştırdık.

Bu itiraz, resmi sonuç alana dek, itirazımız kabul edilene dek, DEM Parti siz değerli halkımızla beraber demokratik mücadelede en güçlü biçimde tavır koymaya, bu karar olumlu şekilde alınana dek bu mücadelemiz devam edecek.

Şunu bilmenizi isterim ki, Türkiye'de siyasetin en solundan en sağına kadar tüm farklı görüşlere sahip insanların kalbi şu an Van için atıyor. Bütün Türkiye'den Van ile ilgili dayanışma sesleri yükseliyor.

Bütün Türkiye, böylesi bir uygulama Türkiye tarihinde ilk kez görülüyor. Bugün bütün barolar diyor ki bu karar haksız ve hukuksuzdur. Bizler bu irade gaspına hep beraber karşı duracağız.

YSK'nın Van halkının Zeydan başkanın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmasını bekliyoruz. Bu karar çıkana dek alanlardayız, meydanlardayız. Bizden desteğini esirgemeyen Türkiye'de yüreği demokrasiden yana atan 81 milyon yurttaşımıza teşekkür ediyoruz, mücadeleye devam ediyoruz."