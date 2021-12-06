Eski AKP'li vekil Üskül: "İktidarın değişme zamanı gelmiş"

06 Aralık 2021 Pazartesi, 09:24

Gazeteci İsmail Saymaz, Halk TV'deki köşesinde eski AKP Mersin Milletvekili Prof. Zafer Üskül'ün açıklamalarına yer verdi.

Saymaz'a konuşan Üskül, halkın gündeminin ekonomi olduğunu söyledi ve “Hoşnutsuzluk var ve bunun düzeleceği umudu yok. İktidarın değişme zamanı gelmiş ve halk bunu görüyor” dedi.

CHP’nin Mersin mitingi üzerine de konuşan Üskül, “Kılıçdaroğlu'nun mitingi şehirde son 20 senenin en büyük ikinci mitingi. 2011 yılında AK Parti mitinginde 25 bin insan vardı. O ve bunun arasında en az iki kat fark var. Alana girememiş ve geri dönmüş insanların olduğu söyleniyor, bu mümkündür" diye belirtti.

"İktidarın değişme zamanı gelmiş" diyen Üskül şunları söyledi:

"Bir ay Silifke'de kaldım. Pazara gittim, esnafla görüştüm. Hoşnutsuzluk var ve bunun düzeleceği umudu yok. İktidarın değişme zamanı gelmiş ve halk bunu görüyor.

Önümüzdeki seçimde AK Parti ve MHP'den partilere kayma olacak. Kayma sadece ekonomik durumun sonucu değil. Demokrasi arayışı var. Kararların tek kişi tarafından veriliyor olmasından rahatsız insanlar. İşlerin iyiye gitmeyeceği kanaati yerleşiyor. Muhalefetteki partiler asgari koşullarda anlaşarak, yeni sistemin oluşturulması amacıyla iş birliğine gitmeli. Başarabilirlerse iktidarın değişme ihtimali yüksek"