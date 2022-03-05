Eski Bakan Suat Kılıç’tan Erdoğan'a 'seçim' göndermesi: Paylaşımını kısa sürede sildi

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, seçimin yaklaştığına dikkat çekip isim vermeden AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak" diye seslendi. Ancak Kılıç'ın mesajının ömrü uzun sürmedi.

cumhuriyet.com.tr
05 Mart 2022 Cumartesi, 09:18
Eski Bakan Suat Kılıç’tan Erdoğan'a 'seçim' göndermesi: Paylaşımını kısa sürede sildi
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Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isim vermeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mesajında seçimler için zamanın yaklaştığını hatırlatan Suat Kılıç, “Elinin altında daha iyileri var. İyi süzmeli, en iyileri seçmelisin" çağrısında bulunup "Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak" dedi.

Kılıç'ın paylaşımı şöyle:

“Elinin altında daha iyileri var. İyi süzmeli, en iyileri seçmelisin. Zaman daralıyor, en iyileri sahaya sürmekte tereddüt etmemelisin. Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak. En iyilerle olmana engel olanlar kötüdür. Elemeye buradan başlarsan yol yeniden açılır” 

Kılıç, sözkonusu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.




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