Eski Bakan Suat Kılıç’tan Erdoğan'a 'seçim' göndermesi: Paylaşımını kısa sürede sildi

05 Mart 2022 Cumartesi, 09:18

Eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a isim vermeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dikkat çeken ifadeler kullandı.

Mesajında seçimler için zamanın yaklaştığını hatırlatan Suat Kılıç, “Elinin altında daha iyileri var. İyi süzmeli, en iyileri seçmelisin" çağrısında bulunup "Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak" dedi.

Kılıç'ın paylaşımı şöyle:

“Elinin altında daha iyileri var. İyi süzmeli, en iyileri seçmelisin. Zaman daralıyor, en iyileri sahaya sürmekte tereddüt etmemelisin. Senin misyonun skoru korumak değil, farklı kazanmak. En iyilerle olmana engel olanlar kötüdür. Elemeye buradan başlarsan yol yeniden açılır”

Kılıç, sözkonusu paylaşımını kısa bir süre sonra sildi.







