Eski Beşiktaş Belediye Başkanlarına 'görevi ihmal' suçundan verilen hapis cezaları bozuldu

25 Mart 2022 Cuma, 16:33

Beşiktaş Belediyesi'nin eski Başkanlarından Murat Hazinedar ve İsmail Ünsal ile belediyenin eski İmar ve Şehircilik Müdürü Ahmet Mithat Şermet hakkında, Beşiktaş Vişnezade Mahallesi'nde 1995 yılında ruhsat verilen bir binanın imar yasasına aykırı olduğu ve gerekli işlemlerin yapılmadığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2’şer yıla kadar hapis istemiyle İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

5’ER AY HAPİS CEZASI VERİLMİŞTİ

Mahkemenin 10 Kasım 2020 tarihli gerekçeli kararına göre Murat Hazinedar’a 'görevi ihmal' gerekçesiyle 5 ay hapis cezası verilmiş, bu ceza 3 bin lira adli para cezasına çevrilmişti. Sanıklar İsmail Ünsal ile Ahmet Mithat Şermet’e ise aynı suçlamadan 5’er ay hapis cezası verilmiş ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmişti.

İSTİNAF, BERAAT YERİNE CEZA VERİLMESİNİ YASAYA AYKIRI BULDU

Murat Hazinedar'ın avukatı Efe Murat Bulut'un karara itirazı üzerine, Bölge Adliye Ceza Mahkemesi 13. Ceza Dairesi yaptığı incelemede, Belediye Encümeni'nce 2017’de söz konusu yerin yıkım programına alındığının, aynı tarihte yıkım yapılması için diğer kurumlara yazıların yazıldığının, bu tarihte yıkım işlemi için gidildiğinde söz konusu binada riskli yapı çalışması yapılması nedeniyle yıkımın yapılamadığının belirlendiğine dikkat çekildi.

İstinaf, buna göre sanıklar hakkında atılı suçlamadan beraat kararı verilmesi yerine mahkûmiyet kararı verilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğunu değerlendirerek hükmün bozulmasına karar verdi. Dosya yeniden incelenmek üzere yerel mahkemeye gönderildi.