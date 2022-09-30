Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen: 'Güvence CHP’dir'

30 Eylül 2022 Cuma, 04:00

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın CHP’yi “milli güvenlik sorunu” olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Öymen, “CHP ülkemizin milli güvenliği için sorun olmak bir yana, Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte, o güvenliğin güvencesi olan tüm kurumların temelini atan siyasal partidir” dedi.

Eski CHP Genel Başkanı Öymen, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Terör örgütü ve siyasi uzantısı malum parti yerine devletin söylediğine kulak verselerdi böyle ibretlik duruma düşmezlerdi. CHP milli güvenlik sorunudur” sözlerine ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. “Bir bu eksikti” tepkisini gösteren Öymen, “Buna gerçekten inanıyor ve o ‘sorun’dan kurtulmanın yolunu arıyorsa, şunu hatırlamalıdır: Öyle bir yol yok. CHP, ülkemizin milli güvenliği için sorun olmak bir yana, Türkiye Cumhuriyeti’yle birlikte, o güvenliğin güvencesi olan tüm kurumların temelini atan siyasal partidir” ifadelerini kullandı.

"GÖREVE DEVAM"

Kurtuluş Savaşı’nı anımsatan Öymen, “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-ı Hukuk Cemiyeti’nin faaliyet yılları dahil, 100 yılı aşan hizmet yıllarında, onu yok etmek isteyen kişiler ve örgütler olmuştur. Son olarak 1980 yılında onu zor kullanarak kapatıp 1990’lı yıllara kadar kapalı tutanlar olmuştur. Ama o, hâlâ, Türkiye’nin en deneyimli partisi olarak görevine devam ediyor ve halkımızın yeniden ‘güzel günler’e kavuşacağı günler için yeni bir hizmet dönemine hazırlanıyor” diye konuştu.