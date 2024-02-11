Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

İHA
Yayınlanma: 11.02.2024 - 13:24
Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı
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11 Şubat 2023'te hayatını kaybeden, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara’da bulunan Devlet Mezarlığı’ndaki mezarı başında anma düzenlendi.

Baykal için anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal, CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ve çok sayıda partili katıldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra sosyal medya hesaplarından anmanın fotoğraflarını paylaştı. 

 


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