Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal mezarı başında anıldı
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) eski Genel Başkanı Deniz Baykal, ölümünün birinci yıl dönümünde mezarı başında anıldı.
11 Şubat 2023'te hayatını kaybeden, CHP’nin eski Genel Başkanı Deniz Baykal, Ankara’da bulunan Devlet Mezarlığı’ndaki mezarı başında anma düzenlendi.
Baykal için anma törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Deniz Baykal’ın oğlu Ataç Baykal, CHP’nin Etimesgut Belediye Başkan Adayı Erdal Beşikçioğlu ve çok sayıda partili katıldı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel daha sonra sosyal medya hesaplarından anmanın fotoğraflarını paylaştı.
Genel Başkanımız Deniz Baykal'ı vefatının yıldönümünde ailesiyle ve partililerimizle birlikte Devlet Mezarlığındaki mezarı başında andık.— Özgür Özel (@eczozgurozel) February 11, 2024
Bu vesileyle Genel Başkanımız Bülent Ecevit ve değerli eşleri Rahşan Ecevit'in mezarına da karanfil bıraktık. pic.twitter.com/tZlBnMYoUJ
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