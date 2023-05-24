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Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal... Ekrem İmamoğlu ilk kez anlattı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın cenaze töreninde yaşanan skandalı ilk kez anlattı. İmamoğlu olaya ilgili, "Kimse ön safa oturmuyor. Biraz sonra bir gürültüyle sayın Cumhurbaşkanı geldi. Dördüncü saftaki herkes ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanıyla beraber ön safa gittiler. Allah'ın huzuruna birinin müsaadesiyle geçilir mi kardeşim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2023 - 09:55
Deniz Baykal'ın cenazesinde yaşanan skandal... Ekrem İmamoğlu ilk kez anlattı!
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, katıldığı canlı yayında eski CHP Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın 14 Şubat'ta düzenlenen cenaze töreninde yaşanan skandalı ilk kez anlattı.

"ALLAH'IN HUZURUNA BİRİNİN MÜSAADESİYLE GEÇİLİR Mİ?"

Camide protokol döneminin AKP ile geldiğini söyleyen İmamoğlu, yaşanan olayı şu ifadelerle aktardı:

"Baykal'ın cenazesine gittim. Üç dört kişi var. Vakit namazını kılmaya girdim. Baktım ki önde dört saf boş. En ön safa oturduk. Trabzon Milletvekili de şahittir. Biraz sonra insanlar gelmeye başladı. Arasında bakanlar var, Diyanet İşleri Başkanı var. Kimse ön safa oturmuyor. Biraz sonra bir gürültüyle sayın Cumhurbaşkanı geldi. Dördüncü saftaki herkes ayağa kalktı. Sayın Cumhurbaşkanıyla beraber ön safa gittiler. Allah'ın huzuruna birinin müsaadesiyle geçilir mi kardeşim. Baykal'ın cenazesinden beri ilk kez anlatıyorum bunu."


Deniz Baykal Ekrem İmamoğlu Recep Tayyip Erdoğan protokol

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