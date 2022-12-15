İmamoğlu davasında savcı istinafa gidecek

15 Aralık 2022 Perşembe, 21:48

Savcı Furkan Okudan, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası alması ile ilgili kararı 'bir kısım hatalar ve eksiklikler' nedeniyle istinafa taşıyacak.

Konuya ilişkin Twitter hesabından açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti" ifadelerini kullandı.

Savcı Bey, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis ve siyasi yasak kararını yeterli bulmadı. 24 saat geçmeden karara üst mahkemede itiraz etti. Hukukçulara göre; verilen ceza Savcı Bey tarafından az bulunmuş.



Kamuoyu bilgisine sunarız. — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) December 15, 2022

NE OLMUŞTU?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada karar açıklandı. İmamoğlu'na 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi, siyasi yasak getiren 53. madde uygulandı. Karar İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay'da kesinleşirse İmamoğlu'nun belediye başkanlığı düşecek, hiçbir seçimde aday olamayacak.

AKP'Lİ İSİMLERLE FOTOĞRAFLARI ÇIKMIŞTI

Davaya bakan hâkim ve savcının, AKP’li isimlerle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.

Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan'ın paylaştığı fotoğraflarda, hâkim Mehdi Komşul'un AKP Sancaktepe İl Yöneticisi ile birlikte poz verdiği görülmüştü.