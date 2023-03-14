Eski CHP milletvekilleri önseçim yapılmamasını eleştirdi: ‘Karar antidemokratik’

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 11:12

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:13

CHP Parti Meclisi, milletvekili seçimlerinde listelerin hazırlanması konusunda yetkiyi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na verdi. Parti, ittifaklarla hazırlanacak listeleri gerekçe göstererek ön seçim yapmama kararı aldı. Eski CHP’li milletvekilleri alınan bu kararı Cumhuriyet’e değerlendirdi.

Eski CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, “Önseçim milletvekillerinin halk tarafından seçilmesidir. Eğer seçmen önüne konan listeyi noter gibi onaylamak ya da sandığa gitmemek gibi bir tercihle baş başa bırakılıyorsa, o demokrasiye gerçek anlamda demokrasi denilemez” ifadelerini kullandı. İttifaklar gerekçe gösterilerek böyle bir uygulamaya gidildiğini söyleyen Anadol, “Bu gerekçeyle önseçim yapılmaması antidemokratiktir. Masadan doğan anlaşma sonucu CHP kaç kişiye yer verecekse, oradan gelecek isimleri genel merkez listeye koyar. Ancak geri kalan için önseçim yapılmasına hiçbir engel yoktur” dedi.

"TABANI RAHATSIZ EDİYOR"

Eski CHP Milletvekili Mehmet Ziya Yergök de şunları kaydetti:

“Millet İttifakı’nın temel argümanı ülkede hukuku ve demokrasiyi işletmektir. Bunun inandırıcı olması açısından uygulamaya başta CHP olmak üzere, Millet İttifakı’nı oluşturan partiler kendi içinden başlamalıdır. Bu nedenle partimizin adaylarını önseçimle belirlemesi, üyelerinin görüşüne başvurması en doğru olanıydı. Kaldı ki Sayın Kılıçdaroğlu’nun bu konuda defalarca açıklamaları oldu. ‘Milletvekilini lider değil,millet seçsin’ dedi. Şimdi bu söylemlerden sonra beklenen CHP’nin en azından kendi adaylarını ön seçim yoluyla belirlemesi ve tüm partilere örnek olmasıydı. Partide 4-5 dönemdir merkez yoklaması yöntemiyle milletvekili olan isimler var.Bu durum CHP tabanını çok rahatsız ediyor. Bu nedenle değişim ve yeni isimlere şans vermek, onların önünü açmak partimize de dinamizm getirecektir.”