Eski CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında olduğu Saraçhane davasında 139 kişiye beraat

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından 19 Mart 2025’te Saraçhane’de başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle yargılanan 139 kişi hakkında karar verildi.

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, sanıkların “kanuna aykırı gösteriye katılmak ve ihtara rağmen dağılmamak” suçlamasıyla yargılandığı davada “delil yetersizliği ve suçun kanuni unsurlarının oluşmaması” gerekçesiyle beraat kararı verdi.

‘YALNIZCA DEMOKRATİK TEPKİLERİMİZİ ORTAYA KOYDUK’

İddianamede, aralarında eski CHP Parti Meclisi üyesi Berkay Gezgin’in de bulunduğu 139 kişi hakkında 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında dava açıldığı belirtilmişti. Savcılık, bazı sanıklar yönünden “cumhurbaşkanına hakaret” ve “görevli memura direnme” suçlamalarının ayrı dosyalarda değerlendirildiğini kaydetmişti. Sanıklar ise ifadelerinde herhangi bir şiddet eylemine katılmadıklarını, yalnızca demokratik tepkilerini ortaya koyduklarını dile getirmişti.

Dosyada, çok sayıda kişinin sosyal medya çağrılarıyla eyleme katıldığı ve örgütsel bir bağlarının bulunmadığı yönünde beyanlar da yer aldı. Mahkeme, önceki celsede sanık savunmalarında dile getirilen hukuka aykırı işlemlerle ilgili iddialar hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmasına hükmetmişti.

'HUKUK GERÇEKTEN UYGULANMIŞ OLSAYDI BU GENÇLER TUTUKLANMAZDI...'

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Avukat Doğan Zafer Çıngı, “Geçtiğimiz yıl 19 Mart sürecinde demokratik haklarına sahip çıkmak için sokağa çıkan yüzlerce genç polis şiddeti görmüş, gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı” dedi. Çıngı, bu süreçte çok sayıda dava açıldığını belirterek “Bu davaların önemli bir kısmı 2911 sayılı kanun ve cumhurbaşkanına hakaret suçlamalarıyla açıldı” ifadelerini kullandı.

Çıngı, söz konusu dosyada beraat kararı verildiğini belirterek, “Savcılık CMK 223/2-e maddesi kapsamında delil yetersizliği nedeniyle beraat yönünde mütalaa verdi, mahkeme de suçun unsurlarının oluşmaması gerekçesiyle beraat kararı verdi” diye konuştu. Süreçte gençlerin mağdur edildiğini vurgulayan Çıngı, “Birçok gencin eğitim ve iş hayatı tutuklamalar ve ev hapisleri nedeniyle sekteye uğradı” dedi.

Çıngı, “Bu davada beraat kararı verilmiş olması sevindirici ancak hukuk gerçekten uygulanmış olsaydı bu gençler gözaltına alınmaz, tutuklanmaz ve bu davalar hiç açılmazdı” diyerek sözlerini noktaladı.